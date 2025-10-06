Capturan a una exfuncionaria y dos ex contratistas de la alcaldía de Daniel Quintero

Antioquia

Fuentes confirmaron a Caracol Radio la captura de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí; Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA); y Elkin de Jesús González, también exrepresentante legal de esa unidad bomberil. La detención se dio en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos por $17.654 millones, firmados entre 2020 y 2021, cuyo posible detrimento patrimonial ascendería a los $6.000 millones.

Denuncia ciudadana y contratos cuestionados

La veeduría Todos por Medellín interpuso la denuncia tras encontrar serias dificultades para acceder a la información pública relacionada con los contratos. Con apoyo de documentación judicial, señalaron que los convenios tenían como objeto la compra de kits y la ejecución de capacitaciones para los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá, actividades que debían ser supervisadas por el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Sin embargo, advirtieron que muchos de estos servicios no cuentan con soportes de ejecución, cotizaciones ni evidencia que justifique diferencias de precios entre requerimientos similares. En el requerimiento PP0149, por ejemplo, el costo fue de $13.927.677, mientras que en el PP0402, para un servicio similar, el valor fue de $6.240.000, sin que exista justificación técnica documentada.

Antecedentes y vínculos políticos

Misael Cadavid, capturado este jueves, ya había sido investigado en el pasado cuando fue gerente del Hospital La María, donde fue imputado por irregularidades en la adjudicación de un contrato de parqueaderos por más de $17.000 millones, sin estudios previos ni cumplimiento de los requisitos legales.

Fuentes consultadas indican que Cadavid tendría cercanía política con el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, lo que aumenta el interés en las implicaciones políticas del caso, dado que los contratos cuestionados se firmaron durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.