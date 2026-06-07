Tres corregimientos están afectados por inundaciones en Puerto Triunfo, Antioquia

Puerto Triunfo- Antioquia

En las últimas horas se reportó una emergencia por inundaciones debido a las lluvias en el municipio de Puerto Triunfo en el Magdalena Medio. Según el reporte preliminar del cuerpo de bomberos, son tres corregimientos los afectados: Doradal, Estación Cocorná y Las Mercedes. En estas zonas no se ha podido tener un censo de afectados o damnificados porque se está en la atención inicial debido a que la emergencia ocurrió durante la noche.

En el sector El Hueco Tres Ranchos, que queda sobre la autopista Medellín-Bogotá, salieron a la vía a protestar, ya que INVIAS no ha solucionado la problemática con un box culvert (o alcantarilla de cajón) que está generando afectaciones cada vez que llueve.

“Tenemos más de 80 familias en este momento en el sector de Tres Ranchos del Hueco, que es sobre la autopista Medellín-Bogotá, y tenemos aproximadamente por ahí 120, 130 familias en el sector del Diamante, el corrimiento de Las Mercedes, que hoy sufren inundaciones por causa de las lluvias; sube el nivel de la quebrada y, pues, se mete a algunas viviendas, afectando, pues, algunos enseres y algunos bienes muebles como tal”, reportó Franklin Portillo, alcalde de Puerto Triunfo.

Las Mercedes y Tres Ranchos sin señal y no se han podido comunicar con las comunidades, por lo que el censo aún no se puede consolidar. Mientras tanto, se está coordinando la implementación de ollas comunitarias para atender a los afectados.

Los bomberos manifiestan que en el Doral hay tres barrios inundados y en Las Mercedes la mitad del corregimiento se inundó. Por ahora continúa la caracterización.

Policía de carreteras manifiesta al momento de esta publicación que la vía autopista Medellín-Bogotá está cerrada por unas 100 personas que esperan la llegada de INVIAS para llegar a un acuerdo para la adecuación del box culvert.