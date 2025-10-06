Un soldado herido y un integrante del Clan del Golfo abatido dejan combates en Valdivia

Valdivia, Antioquia

Como resultado de fuertes combates sostenidos por la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional contra el Clan del Golfo en zona rural de Valdivia, un militar resultó herido y un integrante fue abatido.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda San José de Génova, donde fue dado de baja un presunto miembro de la Subestructura Julio César Vargas y fue incautado un importante arsenal, junto con material de intendencia y comunicaciones.

“Dentro de estas se obtienen resultados como la muerte en desarrollo de operaciones militares del componente, la incautación de material de guerra, ocho fusiles, más de 1.500 cartuchos y una serie de material de intendencia y comunicaciones”, detalló el Brigadier General Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante Décima Primera Brigada.

Durante el operativo, un soldado resultó herido y fue evacuado en helicóptero con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hacia Medellín, donde recibe actualmente atención médica.

Incautaciones e impacto del operativo

Entre los elementos hallados se encontraron ocho fusiles, 29 proveedores y más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres. Además, fueron decomisadas prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, como 11 guerreras, 10 pantalones tipo camaleón, 24 buzos tácticos, 12 equipos de campaña, ocho chalecos, nueve cintelas, tres bolsos de asalto y seis sudaderas, entre otros elementos.

Según informó el Ejército Nacional, esta subestructura del Clan del Golfo ha sido golpeada de manera contundente en los últimos meses, con la incautación de material bélico y logístico que debilita su capacidad criminal en el norte del departamento de Antioquia.

Las autoridades militares aseguraron que continuarán desarrollando operaciones ofensivas en la zona para contrarrestar las acciones delictivas de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de los habitantes de Valdivia y municipios aledaños.