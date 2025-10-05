Medellín activa plan de contingencia para enfrentar la segunda temporada de lluvias

La Alcaldía de Medellín activó el plan de contingencia para atender la segunda temporada de lluvias del año, que ya comenzó y se espera se intensifique durante este mes de octubre.

La decisión se tomó durante la sesión extraordinaria del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), en la que también se presentó un balance de las emergencias atendidas en la ciudad durante los primeros meses de 2025.

Según el reporte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), en lo corrido del año se han atendido 5.272 emergencias, de las cuales 1.547 han sido ocasionadas por las lluvias. Entre ellas, 378 deslizamientos, 1.045 casos relacionados con caída de árboles y 124 inundaciones.

Labores de prevención

El director del DAGRD, Carlos Quintero, recordó que la sesión contó con la participación de organismos de socorro, entidades operativas y distintas dependencias del Distrito, que reforzaron la articulación institucional para prevenir y responder de manera oportuna a cualquier eventualidad.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), se prevé un aumento de las precipitaciones y tormentas eléctricas durante este mes. Ante esto, el DAGRD pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante el comportamiento de ríos, quebradas y cauces, y reportar cualquier emergencia a la línea 123.