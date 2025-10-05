Declaran calamidad pública en Granada, Antioquia, por derrumbe que dejó nueve viviendas evacuadas

La Alcaldía de Granada, en el Oriente antioqueño, declaró la calamidad pública para atender la emergencia ocasionada por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. El hecho ocurrió en el sector La Paz, donde el movimiento en masa afectó cerca del 70% de la vía de acceso, que quedó cubierta por lodo y agua.

El alcalde Daniel Hoyos confirmó que nueve viviendas tuvieron que ser evacuadas ante el riesgo inminente de colapso, luego de que la socavación comprometiera las bases de varias estructuras ubicadas en la zona afectada, aledaña al cementerio local.

Los organismos de atención de emergencias del municipio, junto con una comisión del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), realizaron un recorrido para evaluar la magnitud del deslizamiento y determinar las acciones necesarias frente al riesgo que aún persiste.

Atención de la emergencia

La administración municipal pidió a la comunidad acatar las recomendaciones de las autoridades y evitar el tránsito por el sector mientras se adelantan los trabajos de limpieza y estabilización del terreno.

En lo que va corrido del año, en Antioquia se han registrado 564 emergencias asociadas a fenómenos naturales, que han dejado más de 15.200 familias afectadas, según el balance del Dagran.