En Medellín, un hombre transportaba cerca de 10 mil cartuchos para fusil en un vehículo

Medellín

La policía capturó a un hombre que transportaba un cargamento de municiones para fusil de diferente calibre en Medellín. Por ahora no se ha detallado qué grupo ilegal iba a recibir este abundante material.

En la comuna de Castilla, sector Alfonso López, un vehículo particular manejado por un hombre de 48 años fue inspeccionado al observarle varias cajas de cartón dentro del carro. Para distraer la atención de los policías que lo requirieron, manifestó que eran repuestos para carros, pero en realidad transportaba casi 10 mil cartuchos para fusil de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

“Transportaba nueve mil quinientos catorce cartuchos para fusil de diferentes calibres. En el procedimiento se incautó, además, un equipo celular, que será objeto de análisis con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que orienten la investigación y permitan determinar la procedencia de la munición, su lugar de destino final y la posible estructura delincuencial a la que llegaría este cargamento, así como el vehículo en el que era movilizado el material bélico”, informó el general William Castaño, comandante de la policía Metropolitana.

Exactamente, el hombre capturado transportaba 7.500 cartuchos calibre 7.62 y otros 2.014 calibre 5.56, munición utilizada generalmente por grupos criminales como Clan del Golfo, ELN y disidencias, entre otros, también asociados al narcotráfico.

En otras acciones también en Medellín, la policía incautó siete armas de fuego y capturó cinco personas en los barrios Boston, Doce de Octubre, Pedregal y El Poblado.