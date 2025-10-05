En Rionegro, Antioquia, restringieron el parrillero en moto para reforzar la seguridad

La Alcaldía de Rionegro, en el oriente antioqueño, adoptó nuevas medidas para fortalecer la seguridad y el orden público, luego de los recientes hechos de violencia registrados en el municipio.

A través de un decreto, se restringió la circulación de parrillero en moto desde los jueves hasta los domingos y los lunes festivos, entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

Las autoridades locales informaron que la medida busca contrarrestar los delitos cometidos con el uso de motocicletas, una modalidad empleada en varios casos recientes.

Sobre el decreto

El decreto contempla excepciones para organismos de seguridad, salud, servicios públicos y trabajadores que puedan justificar sus desplazamientos en ese horario. La restricción se mantendrá vigente hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad en el territorio.

La decisión se toma mientras las autoridades investigan el homicidio de Rafael Alfonso Parada Freyle, un comerciante guajiro de 44 años, asesinado recientemente en la vía que conecta a Llanogrande con la glorieta de San Antonio.

Según las primeras versiones, dos hombres armados que se movilizaban en una moto interceptaron el vehículo del comerciante y le dispararon en repetidas ocasiones. La Policía halló una motocicleta blanca, presuntamente usada en el ataque, abandonada a pocos metros del lugar del crimen.