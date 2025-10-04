SAE denunció uso ilegal de uno de sus predios para el transporte de oro en Buriticá, Antioquia

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) denunció que uno de los predios bajo su administración en el municipio de Buriticá, en el occidente de Antioquia, estaba siendo utilizado de manera ilegal para el transporte de oro. El pronunciamiento se dio tras un operativo de desalojo en esa zona, en el que un policía resultó herido durante enfrentamientos con la fuerza pública.

La entidad aclaró que su participación se limitó a acompañar la intervención de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional como administradora del bien inmueble, presuntamente empleado para labores de minería ilegal.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, aclaró que la institución no realiza allanamientos ni registros, ya que esas diligencias corresponden de manera exclusiva a la Fiscalía con apoyo de la Policía.

Pérez Parra advirtió que grupos armados ilegales han venido apropiándose de recursos naturales mediante el uso de las armas, lo que ha generado desplazamientos de poblaciones campesinas. “Desde la SAE continuaremos luchando para impedir que los ilegales se sigan apropiando de los recursos y victimizando a la población”, expresó.

La SAE lamenta los hechos ocurridos durante un procedimiento judicial en el que resultó herido un miembro de la Policía Nacional.



— Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) October 4, 2025

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, el uniformado herido fue trasladado a Medellín, donde se recupera de sus heridas. Por ahora, no se descarta que detrás de estos hechos estén estructuras del Clan del Golfo o disidencias de las Farc que ejercen influencia en el territorio.