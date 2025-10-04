La mala tenencia de mascotas como perros y gatos tiene en riesgo la fauna en el Oriente de Antioquia

Oriente de Antioquia

La autoridad ambiental Cornare, a propósito del Día Mundial de los Animales, llamó la atención de las comunidades a tener una tenencia de mascotas responsable para evitar que los perros y gatos ataquen a la fauna silvestre y les causen heridas y hasta la muerte.

La entidad ambiental con injerencia en el Oriente de Antioquia expresó una preocupación, ya que la especie más afectada es la zarigüeya, que se siente amenazada por la mala tenencia de las mascotas. Pero, de las mordidas y arañazos, no se salva prácticamente ninguna especie; también se reportan especies afectadas como barranqueros, serpientes, golondrinas y murciélagos que han sido víctimas de estas agresiones. Solo este año se han reportado 358 especies heridas por estos ataques; la mayoría han fallecido.

“Es responsabilidad de todos nosotros cuidar de nuestras mascotas para evitar que estas ataquen a la fauna silvestre. Las principales recomendaciones para una tenencia responsable de nuestros animales domésticos son las siguientes: evita que deambule libremente, ya sea por la calle o en alguna zona boscosa o zona verde. Mantener su plan de desparasitación y vacunación al día para evitar que adquiera o transmita alguna de las enfermedades de importancia”, recomendó Camilo Muñoz Collazos veterinario y coordinador del CAV de Cornare.

Pero las cifras son más desalentadoras, ya que con el paso de los años se ha reportado un incremento preocupante de ataques a la fauna. En 2022 se registraron 142 casos, en 2023 la cifra ascendió a 249, en 2024 alcanzó los 500 casos.