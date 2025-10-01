Tensión en la Uniatlántico por elecciones a rectoría: el gobernador pidió mesura

El gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a asumir con responsabilidad y respeto el proceso de consulta que definirá los cinco candidatos a rector para el periodo 2025-2029. Esta jornada democrática se realizará el jueves 2 de octubre y forma parte esencial del proceso de designación por parte del Consejo Superior.

Verano rechazó el clima de tensión en las sedes de la universidad, el cual ha impactado en las actividades cotidianas de la institución de educación superior.

“Queremos hacer un llamado formal a todos los estamentos de la universidad, profesores, estudiantes, directivos y funcionarios, para que le demos a este debate la altura que merece y podamos expresar nuestras opiniones con respeto mutuo”, señaló.

El mandatario reiteró la importancia de que el ejercicio se desarrolle con sensatez y mesura, en un ambiente de respeto a las ideas y al marco democrático. “Lo que está en juego es la confianza, la credibilidad y la gobernabilidad de la Universidad del Atlántico”, afirmó.

En su mensaje, enfatizó que todos deben aceptar los resultados de forma responsable y participar activamente en el fortalecimiento de la institución. “Nuestro compromiso debe ser consolidar la universidad como un referente regional y nacional, defendiendo siempre la educación pública y el respeto por las diferencias”, agregó.

Finalmente, Eduardo Verano destacó que el futuro institucional de la Universidad del Atlántico depende de la capacidad de su comunidad para demostrar madurez democrática y compromiso con la educación superior. “Si este proceso se lleva a cabo con respeto, legalidad y altura, estaremos garantizando un mejor futuro para nuestra alma mater”, concluyó.

Cabe mencionar que los 19 candidatos inscritos, cuatro nombres se perfilan con mayor fuerza: Danilo Hernández, actual rector; Leyton Barrios, secretario de Educación del Atlántico; Álvaro González, vicerrector de Bienestar; y Wilson Quimbayo, gerente de capital social del Atlántico.

Los clanes políticos en disputa

El clan Char juega un papel central en la contienda, en medio de diferencias internas. Fuad Char respalda la candidatura de Leyton Barrios, actual secretario de Educación del Atlántico, considerado su candidato oficial. Sin embargo, otros miembros de la casa Char han cerrado filas por Danilo Hernández, quien busca reelegirse en el cargo en medio de cuestionamientos por las reformas que habilitaron su eventual continuidad inmediata.

Por su parte, el gobierno nacional respalda la aspiración de Wilson Quimbayo, promovido por el ministro del Interior, Armando Benedetti, como la carta del petrismo en este proceso.

En sus redes sociales Benedetti publicó una foto junto al candidato en donde destacó que “lo conoce el Gobierno, y yo lo conozco desde hace 20 años, es un hombre probo, honesto, inteligente y preparado para asumir la conducción de una universidad que dejó la ilustración”.

En medio del río revuelto entró a pescar Eduardo Pulgar, condenado exsenador de la República, quien tendría cercanía con Álvaro González, vicerrector de la Universidad y candidato.

Por su parte, el politólogo Luis Trejos advierte que estas elecciones tienen una particularidad distinta a procesos anteriores en donde las propuestas académicas han quedado relegadas.

“A diferencia de otras elecciones, esta ha tenido la particularidad de que hay muchos intereses políticos de por medio. Cuando hablo de intereses políticos, me refiero a los respaldos que algunas candidaturas han hecho públicos. Vemos, por un lado, a la Casa Char, que pareciera estar un poco fracturada: el líder natural de la Casa apoya a un candidato, pero uno de sus hijos parece estar respaldando a otro”, dijo Trejos.

Luego, añadió que “Por otro lado, hay un candidato que, al parecer, cuenta con el apoyo del gobierno nacional, y otro que estaría recibiendo algún tipo de impulso por parte del condenado exsenador Eduardo Pulgar. Esto, digamos, hace parte de la dinámica que puede darse en este tipo de elecciones. Sin embargo, lo preocupante es que no parece haber un debate centrado en propuestas académicas, de investigación o de extensión por parte de la Universidad del Atlántico, sino que más bien se percibe como una especie de elección legislativa anticipada”.

Con un presupuesto que ronda los 500 mil millones de pesos anuales, la Universidad del Atlántico es considerada por los analistas un “botín” político, no solo por el poder financiero que representa, sino también por su capacidad de contratación.