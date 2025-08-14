“Estaremos vigilantes”: ministro de Educación sobre elección de rector en la Uniatlántico

El ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que el proceso de elección del rector de la Universidad del Atlántico será “estrictamente vigilado”.

“Nosotros hemos recogido preocupaciones de la comunidad que ha manifestado que tienen una vigilancia permanente del proceso de elección de rector. Estaremos muy vigilantes de que no haya una posibilidad de preferencia y que el proceso electoral se lleve de manera transparente”, dijo el alto funcionario.

Cabe recordar que, hasta las 5:00 de la tarde de este 14 de agosto, estará abierta la fase de postulación de candidatos para aspirantes a la rectoría del alma mater.

Eventual reelección

Sobre una posible reelección del rector Danilo Hernández y la postura del Ministerio frente a esa posibilidad, Rojas dijo que “nosotros hemos dicho en diversos espacios que no compartimos las pretensiones de reelección porque no generan garantías para quienes tienen pretensiones de ser rectores o rectoras de la universidad”.

“El señor rector participa en las elecciones, pues estaremos muy vigilantes de que no haya una posibilidad de preferencia, por decirlo de alguna manera, para ser muy cuidadoso con las palabras”, afirmó.