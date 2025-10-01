En Barranquilla bajaron los homicidios, extorsiones y otros delitos en septiembre: aquí las cifras

La Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que, durante el mes de septiembre de 2025, hubo una reducción en varios delitos en la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Entre las cifras que tuvieron disminuciones, se encuentran delitos como homicidios a un 56%, hurto a personas a un 34%, hurto a comercio a un 89%, y extorsión a un 87%.

El alcalde Alejandro Char expresó a través de su cuenta en X: “Gracias a Dios, hoy podemos anunciar que la seguridad en Barranquilla está dando buenos resultados. En septiembre, nuestra ciudad logró una importante reducción de delitos. Frente al mismo mes del 2024. Estos resultados son posibles gracias a todas las inversiones que estamos haciendo en materia de seguridad con los impuestos de los barranquilleros: nuevos softwares, CAI, estaciones, motocicletas, modernización de equipos y más herramientas tecnológicas para la tranquilidad de nuestra gente. Le pedimos a la Policía que no baje la guardia, porque los barranquilleros merecen vivir en paz y tranquilidad. ¡Vamos con toda, que sí se puede!”.

Otros delitos donde hubo reducción de cifras

Otros delitos de alto impacto que tuvieron disminución fueron: actos sexuales, 31%; hurto a personas, 34%; hurto a comercio, 89%; hurto a residencias, 46%, y de hurto de automotores, 60%.

De igual manera, según las autoridades, las Caravanas por la vida, labores investigativas de la Policía y otras estrategias, permitieron una reducción del 56% de homicidios en comparación con septiembre del año pasado.

“La Alcaldía de Barranquilla continúa robusteciendo las capacidades de la fuerza pública para lograr efectividad en la lucha contra todos los delitos, por lo que la estrategia de seguridad del alcalde Alejandro Char desde 2024 ha entregado a la Policía 600 motocicletas, 70 camionetas, 55 CAI Móviles, 600 radios, 500 computadores, 600 radios de comunicación y un nuevo sitio de repetición de comunicaciones”, señaló el Distrito por medio de un comunicado.

“También se adquirió un equipo de radiolocalización para la ubicación en tiempo real y prácticamente de manera inmediata de celulares, lo que permitirá a los investigadores determinar desde dónde se están haciendo las llamadas extorsivas y, por ende, ubicar a los responsables de estas”, finalizó la Alcaldía.