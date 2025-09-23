Mininterior advierte de posible “trampa” en elecciones del rector en la Uniatlántico

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

El Ministerio del Interior, Armanado Benedetti advirtió de una posible “trampa” para las elecciones de rector en la Universidad del Atlántico que se realizará en los próximos meses.

Ante esto, hizo un llamado a los entes de control, entre ellos, Procuraduría y Fiscalía para que estén “pendientes” de estas elecciones.

“Nosotros vamos como ministerio a apoyar con la dirección de democracia y vamos entonces a llamar a la Procuraduría, a la Fiscalía, a que estén pendientes de todo el proceso electoral. Los ruidos siempre son de que van a hacer trampa”, manifestó.

Gobierno Nacional apoya a uno de los candidatos

El alto funcionario del Gobierno Petro confirmó que se apoyará a Wilson Quimbayo para las elecciones en la rectoría de la Universidad del Atlántico.

“Que es idóneo, que es una persona preparada, que ojalá clasifique, por así decirlo, en el tema de la consulta popular, dentro la consulta entre los alumnos de la universidad y después se verá en el Consejo educativo, ellos tendrán su autonomía para decidir realmente por quién van a votar o no van a votar dentro del Consejo”, manifestó.