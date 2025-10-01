Más de 380 familias damnificadas dejan fuertes lluvias en Soledad, Atlántico

Imagen de referencia. Foto: tomada de las redes de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval.

La Alcaldía del municipio de Soledad, en el Atlántico, dio a conocer un balance de más de 380 familias damnificadas que han dejado las fuertes lluvias del pasado lunes, en horas de la noche.

Para identificar a las familias damnificadas, según las autoridades administrativas, se organizaron 11 grupos especializados para evaluar los daños ocasionados por los desbordamientos de los arroyos que cruzan el municipio.

Hasta el momento, la cifra llega a más de 380 familias damnificadas y podrían aumentar a medida que avancen las verificaciones, así lo indicaron desde la Oficina de Gestión y Atención de Riesgo y Desastre de Soledad.

Estos son los sectores afectados por las lluvias en Soledad

Los barrios más afectados son: 7 de agosto, 12 de octubre, Cachimbero, Juan Domínguez Romero, El Tiburón, La Bonga, Villa Soledad, Villa Valentina, entre otros.

Precisamente en este último la ciudadanía denunció que hay maquinarias pesadas en estado de abandono en el cauce del arroyo.

La Alcaldía de Soledad informó que, en los próximos días, se avanzará con la implementación de brigadas de salud y asistencia sanitaria, dirigidas a las familias más vulnerables.

“Estas acciones buscan prevenir la propagación de enfermedades y garantizar condiciones dignas de atención tras la emergencia”, señalaron desde la Alcaldía municipal.