Publican lista de aspirantes a la rectoría de la Universidad del Atlántico: conozca quienes son( Cortesía Universidad del Atlántico )

La Universidad del Atlántico publicó el listado oficial de aspirantes que se inscribieron al proceso de elección y designación de rector para el próximo periodo, en cumplimiento del cronograma electoral establecido en el Acuerdo Superior No. 000023 del 28 de julio de 2025. En total, 19 personas presentaron su postulación a través de la plataforma ORFEO, una vez finalizada la etapa de inscripciones.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Entre los nombres que aspiran al cargo figuran Wilfred Vilardi Nagles, Álvaro González Aguilar, Dalmiro García Estrada, Sandra Patricia Plata Coronado, Salomón David Consuegra Pacheco, Guillermo Eliecer Valencia Ochoa, Alcides de Jesús Padilla Sierra, Danilo Rafael Hernández Rodríguez, Octavio Eduardo Ibarra Consuegra y Leyton Daniel Barrios Torres.

También integran el listado Marcela Cristina Cuéllar Sánchez, Dalin de Jesús Miranda Salcedo, Edinson Hurtado Ibarra, Pedro Luis de la Torre Márquez, Norma Constanza Vera Salazar, Vera Judith Blanco Miranda, Julio José Mejía Fontalvo, Ángel David Polo Córdoba y Wilson Arley Quimbayo Ospina.

Actual rector busca la reelección

Entre los aspirantes destaca Danilo Rafael Hernández Rodríguez, actual rector de la Universidad del Atlántico, quien inscribió nuevamente su nombre para aspirar a la reelección. Hernández ha estado al frente de la institución en los últimos años y busca continuar su gestión académica y administrativa.

LEA TAMBIÉN: “85% de edificios en Barranquilla no cumplen con normas contra incendios”: Lonja

La institución precisó que la etapa de revisión de cumplimiento de requisitos se desarrollará entre el 15 y el 21 de agosto. Posteriormente, el 21 de agosto se publicará la lista preliminar de quienes cumplan con las condiciones establecidas en el Acuerdo Superior mencionado, avanzando así en el proceso que definirá al nuevo rector o rectora de la Universidad del Atlántico.