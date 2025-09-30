Benedetti dice que buscarán acuerdo para “salvar la reforma a la Salud”: ¿cuándo sigue el debate?

Congreso

Tras una sesión de cerca de cinco horas, en donde arrancó la discusión de la ponencia de archivo que pide hundir la Reforma a la Salud, se levantó la Comisión Séptima del Senado y vuelve a quedar en vilo cuando volverá a retomarse este tercer debate.

La demora en la discusión, entre otras, se debe a que por el momento no hay mayorías ni para el Gobierno, ni para la oposición. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que le tocará “hacer magia” para poder destrabar el trámite e intentar salvar el proyecto.

“Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué tanta magia me queda”, dijo el ministro, que también se declaró en contra de la ponencia alternativa de la reforma porque dice que pretende “pagarle las deudas a las EPS privadas de la plata que se robaron”.

Sin embargo, aclaró el funcionario que están dispuestos a dar intentar llegar a consensos, siempre y cuando dicha ponencia tenga cambios: “Eso es lo que yo pienso, a eso es lo que yo vengo. A tratar de hacer magia, vamos a ver, buscar puntos de acuerdo. Se trata de buscar un acuerdo para salvar la reforma de la salud”.

La discusión en la Comisión se tiene previsto que continúe en la mañana de este miércoles primero de octubre. Sin embargo, la plenaria del Senado tendría programado citar a partir de las 9 de la mañana, lo que impediría que la comisión sesione.

De ser así, el debate no podría reagendarse sino hasta el martes 14 de octubre, dos semanas después, debido a que el legislativo no tendrá actividades en la semana de receso escolar.