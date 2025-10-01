“Nos decían que era un operativo de fuerzas especiales”: víctima de robo en edificio de Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En diálogo con una de las víctimas del millonario robo en el barrio La Floresta en Bucaramanga, Caracol Radio conoció más detalles de cómo sucedieron los hechos en el edificio El Campanario.

Fabián Mauricio Porras López de 36 años y una de las víctimas, quien narró cómo vivió este susto en el que además resultaron afectadas María Carolina Prada Prada de 27 años y residente del piso 8. Así como Marta Inés García Quintero de 55 años y conserje del edificio.

Contó que él vive solo en el sexto piso, tomó el ascensor y fue ahí cuando comenzó todo.

Los ladrones, que denominaron su accionar como un “operativo”, amordazaron a las víctimas, las despojaron de pertenencias de alto valor y lograron huir sin que nadie lograra detenerlos.

“Cuando se abre el ascensor nos recibe uno de los ladrones y lo primero que hace es quitarme el celular y la cartera. Después suben hasta el octavo piso, donde atracan a la vecina. Luego nos bajan al cuarto piso y nos dicen que esto es un operativo de fuerzas especiales. Que no nos preocupemos, pero al mismo tiempo nos amenazan con que si gritamos puede haber una muerte”, relató Porras López.

Los delincuentes, uno con arma blanca y otro con pistola, obligaron a las víctimas a ingresar al apartamento 402, donde los amarraron de pies y manos.

Antes de huir dejaron claro que las víctimas debían permanecer en el suelo hasta que contaran 200 segundos.

Los ladrones se llevaron el celular Xiaomi de la conserje del edificio. El iPhone 15 de la residente del piso 8.

Y el celular Samsung Galaxy S22, una billetera con tarjetas de crédito (que logró bloquear) y una cadena de oro avaluada en 8 millones de pesos de Porras López.

Quien indicó que la suma de lo que robaron a él asciende a cerca de 15 millones de pesos.

Las autoridades indicaron que los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios del apartamento 402, quienes estaban de viaje en Chiquinquirá, para utilizarlo como lugar de confinamiento.

La policía metropolitana de Bucaramanga trabaja bajo la hipótesis de que los sujetos clonaron el acceso al parqueadero mediante un control universal.

Los delincuentes taparon una de las cámaras de seguridad del cuarto piso, aprovechando que el conjunto no cuenta con celador.

“Hoy al dormir fue imposible. Uno cierra los ojos y está esperando el instante en que lo maten a uno. Ahora la modalidad de robo es la vida. Ellos roban y a todo costo”, aseguró con la voz quebrada el ingeniero en telecomunicaciones.

Las investigaciones están en curso en manos de las autoridades, mientras además están en la búsqueda de los delincuentes.

Inseguridad en la zona

Habitantes del sector aseguran que la inseguridad en La Floresta ha aumentado en los últimos años. Un vecino que lleva más de 13 años en la zona relató:

“Aquí ya han ocurrido tiroteos, robos y hasta atracos de delincuentes disfrazados. Desde que habilitaron un acceso por la carrera 44, esto se convirtió en un parqueadero improvisado y un foco de personas extrañas. No hay control de quién entra y quién sale”, indicó el ciudadano.

Los residentes del edificio El Campanario y vecinos del sector hacen un llamado urgente para reforzar la seguridad, implementar vigilancia permanente y exigir mayor control en los accesos.

“Hay un sistema que no nos permite vivir con tranquilidad. La única solución es que como comunidad nos organicemos y tomemos medidas contundentes”, concluyó Porras López.