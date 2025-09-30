En Floridablanca 36 familias denuncian fallas en proyecto de vivienda que nunca se construyó

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En Floridablanca habitantes del asentamiento humano Altos de Bellavista denuncian que llevan 14 años esperando un proyecto de vivienda de interés social que nunca se construyó, pese a haber invertido cerca de 7 millones de pesos cada familia.

La comunidad asegura que en 2006 la alcaldía les ofreció un plan habitacional con subsidios nacionales, pero los predios nunca fueron entregados y hoy permanecen en abandono.

Eunice Mejía, una de las voceras del asentamiento, relató que en 2011 más de 50 familias ocuparon el lote para presionar el cumplimiento de la promesa, pero en 2014 fueron desalojados sin orden judicial.

“Nos demolieron las casas, dañaron enseres y nos robaron. En 2015 la Corte Constitucional, con la sentencia T-109, reconoció nuestro derecho a vivienda digna, pero hasta hoy seguimos esperando que el municipio cumpla”, denunció.

Actualmente en el terreno viven alrededor de 26 familias organizadas en un asentamiento, que subsisten con servicios básicos precarios. Son cerca de 36 familias que reclaman aún su predio.

Señalan que el municipio de Floridablanca a través del Banco Inmobiliario sigue entregando licencias a constructoras como Valu, que desde 2020 proyecta un conjunto de interés social en el mismo lote pero sin incluir a las familias afectadas.

“Ese terreno no sirve para los pobres, pero sí para levantar apartamentos de más de 170 millones”, criticó Mejía.

Los habitantes también advierten problemas de inseguridad, abandono y falta de garantías jurídicas pues pese al fallo de la Corte que ordena abstenerse de nuevos desalojos, aseguran que funcionarios municipales han insistido en sacarlos del lugar.

Un vigilante del sector cuestionó la viabilidad del nuevo proyecto.

“La alcaldía sabe que este lote es zona de riesgo. No entendemos por qué insisten en seguir engañando a la gente”.

Mientras tanto ciudadanos interesados en el plan de vivienda de Valu afirman que recibieron información hace más de dos años, pero nunca hubo avances reales en la obra.

Por su parte Leonardo Dueñas, director del Banco Inmobiliario de Floridablanca,confirmó el hecho.

“Esto tiene un recorrido de casi 20 años en donde incluso hay de por medio una sentencia, producto de una tutela que tuvo revisión en la corte”, le aseguró Dueñas a Caracol Radio.

La comunidad insiste en que se cumpla la sentencia constitucional y se respete la oferta de vivienda pactada desde 2006, señalando que seguirán en resistencia hasta que el municipio responda con una solución definitiva.