Se va el secretario del interior de Bucaramanga, dijo que renuncia por petición del gobernador

Bucaramanga

“Por instrucciones del Gobernador de Santander”, transmitidas a través del alcalde encargado, Eduard Sánchez, el secretario del interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo Rincón, presentó su renuncia al cargo luego de 21 meses de gestión.

En un comunicado, Gildardo Rayo aseguró que su salida obedece únicamente a una instrucción del Gobernador y precisó que, “no tiene ningún interés en obstaculizar lo avanzado”, por el contrario, destacó los resultados de su gestión tras 21 meses en el cargo.

Además, el exfuncionario agradeció la confianza del exalcalde Jaime Andrés Beltrán y reconoció el trabajo conjunto de su equipo en la secretaría del interior. Asimismo, envió un mensaje de gratitud a la ciudadanía por el apoyo y la participación activa durante su gestión.

“Mi gratitud se extiende también a la ciudadanía, que con su apoyo, críticas constructivas y participación activa fue parte esencial de este camino. A pesar de no ser bumangués, deseo de corazón lo mejor a esta hermosa ciudad, que me abrió sus puertas y me permitió servirle”.

En su comunicado de despedida destacó algunos de sus logros:

Según el balance presentado por Gildardo Rayo, en este periodo se mantuvo controlado el delito de homicidio con una tasa de 15,23 por cada 100 mil habitantes. Además, se redujo en un 28% el hurto a personas, en un 40% el hurto a comercio y en un 24% los casos de violencia intrafamiliar.

También destacó la ejecución de más de 117 operativos en materia de migración, que derivaron en 127 expulsiones y 41 deportaciones.

En la lucha contra la minería ilegal se realizaron 28 operativos, con la captura de 144 personas, y se llevaron a cabo 37 detenciones por delitos ambientales. Rayo Rincón subrayó igualmente la implementación de la Ley Ángel, con la primera captura a nivel nacional, y más de 968 circuitos de seguridad articulados en la ciudad.

