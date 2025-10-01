Caos en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por falla en sistema: hubo agresiones a funcionarios

Bucaramanga

La mañana de este miércoles se vivió un ambiente de tensión en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, luego de que el software Moviliza, encargado de todos los trámites de la entidad, dejara de funcionar por varias horas.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Según se conoció, la plataforma había presentado fallas desde hacía dos meses y, sumado a la falta de pago a la empresa proveedora, el servicio fue suspendido, lo que bloqueó trámites como salidas de patios, traspasos, licencias e impuestos de vehículos.

Alteraciones del órden público por molestia de usuarios:

La situación desató la molestia de decenas de usuarios, que protagonizaron alteraciones de orden público al interior de la entidad. Algunos llegaron incluso a agredir a funcionarios.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, confirmó los hechos:

“Hoy tuvimos una situación crítica en nuestras instalaciones. Por un error en el sistema misional quedamos sin servicios en horas de la mañana. Los usuarios no tuvieron paciencia y empezaron a cerrar las puertas de la Dirección de Tránsito y agredir a las personas que prestan el servicio. Una de ellas fue mi secretaria, a quien empujaron y le dañaron el celular”, explicó Manrique.

El servicio fue establecido en las últimas horas:

El funcionario indicó que el error en el sistema fue atendido por el equipo técnico en Bogotá y que el servicio se restableció hacia el mediodía. Sin embargo, advirtió que se iniciarán las denuncias correspondientes por las agresiones a trabajadores de la entidad.

Respecto al estado de salud de la secretaria, el director aseguró que no sufrió lesiones físicas de gravedad, aunque sí una afectación psicológica por el altercado.

Lea también: Millonario robo en Bucaramanga: víctimas fueron amordazadas durante asalto en un edificio

A la sede llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y agentes de tránsito para controlar la situación, ante el riesgo de que se desbordara el orden público.

Lo cierto es que la crisis tecnológica y contractual que enfrenta la Dirección de Tránsito sigue impactando directamente a los ciudadanos, quienes en la mañana de hoy no pudieron realizar ningún trámite hasta que el sistema fue restablecido.