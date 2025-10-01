Desmostan parqueaderos ilegales y recuperan espacio público en El Campanazo en Floridablanca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La administración municipal de Floridablanca, anunció la recuperación del espacio público en el sector de El Campanazo, en la Comuna 4, donde durante años se había permitido la ocupación irregular por vendedores estacionarios y recientemente, por motociclistas y conductores que lo utilizaban como parqueadero improvisado.

La acción estuvo liderada por la Secretaría del Interior, Seguridad y Convivencia Ciudadana, que intensificó con algunos operativos en la zona, los controles para garantizar la movilidad de los peatones y prevenir nuevas ocupaciones ilegales.

“Estamos haciendo respetar el espacio público. No podemos permitir que zonas diseñadas para la movilidad de los ciudadanos se conviertan en parqueaderos improvisados. Reiteramos el llamado a la comunidad a ser parte de la solución y no del problema”, afirmó Andrés Ardila Pérez, secretario del interior de Floridablanca.

Lea también: En Floridablanca 36 familias denuncian fallas en proyecto de vivienda que nunca se construyó

Desde la alcaldía de Floridablanca recordaron a los ciudadanos que estacionar en áreas no autorizadas acarrea sanciones económicas contempladas en el Código Nacional de Tránsito, así como la inmovilización del vehículo.

“La invitación a los ciudadanos es a respetar las normas y aportar al orden urbano, para que Floridablanca cuente con espacios seguros y organizados para todos", concluyó el secretario del interior.