Millonario robo en Bucaramanga: víctimas fueron amordazadas durante asalto en un edificio

Bucaramanga

Un caso de hurto en una zona residencial generó alarma en los ciudadanos en la tarde de este martes 30 de septiembre, luego de que dos hombres ingresaran al edificio Campanario, en el barrio La Floresta y, asaltaran y amordazaran a tres personas a plena luz del día, así como también ingresaron a un apartamento en el que no se encontraban sus ocupantes.

Según relató Carlos Andrés López, familiar de una de las víctimas, su primo Fabián Mauricio Porras fue sorprendido junto a su novia, Carolina Prada, cuando coincidieron en el ascensor con los ladrones. Los sujetos los obligaron a ingresar al apartamento de uno de ellos, donde también se encontraba la empleada de servicios generales, Martha Inés García.

Allí los amordazaron utilizando toallas rasgadas y los amenazaron con arma de fuego mientras les exigían entregar sus pertenencias.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que recibió el reporte de un hombre sospechoso que intentaba tapar una cámara de seguridad en el cuarto piso del edificio.

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a varios residentes en el parqueadero, quienes informaron que los sospechosos habían reducido a tres personas, dos mujeres y un hombre, en el ascensor, las amordazaron e ingresaron a la fuerza al apartamento 402″, informaron las autoridades.

En el reporte policial también se conoció que en el momento de los hechos, las residentes principales del apartamento 402 se encontraban fuera de la ciudad, por lo que aún se investiga si los delincuentes alcanzaron a sustraer más objetos de valor.

¿Qué robaron? estiman un robo de 20 millones de pesos

Entre los objetos hurtados figuran un iPhone 15, un celular Samsung Galaxy S22, un Xiaomi, una cadena de oro avaluada en $8 millones y una billetera con un valor estimado de $1.800.000 millones, además de varias tarjetas bancarias que lograron ser bloqueadas de inmediato.

“Les robaron los celulares, las joyas y los amenazaron de muerte. Lo más preocupante es que entraron como si tuvieran autorización, tenían el control de acceso y se movilizaban en moto”, indicó Carlos Andrés López Porras.

La Policía informó que el caso ya fue asumido por unidades de la Sijín, revisan las cámaras de seguridad del edificio, aunque los residentes denunciaron que no todas funcionan correctamente.

Además, la comunidad recordó que en junio ya se había registrado un robo en otro apartamento del mismo edificio, y que en conjuntos vecinos del sector también se han reportado hechos similares.

Por estos hechos, los habitantes de La Floresta piden mayor presencia de las autoridades, ante lo que consideran un patrón creciente de inseguridad en el sector.