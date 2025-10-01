Concejal Jorge Flórez acusa al gobernador de “hacer política” con la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

En medio de una sesión del Concejo de Bucaramanga, se conoció una denuncia en contra del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, a quien el concejal Jorge Flórez del Pacto Histórico, le acusa de estar interviniendo de manera directa en la administración municipal.

“Fue bastante burdo ver cómo entraban a la Alcaldía de Bucaramanga sin respetar la autonomía del municipio. El mensaje que está mandando el gobernador es que quiere avasallar a todos en política y quedarse con la Alcaldía de Bucaramanga, con la de Girón y con la Gobernación”, afirmó el concejal Jorge Flórez, durante su intervención.

El cabildante también expresó preocupación por la ausencia del nuevo alcalde (alcalde encargado) en las sesiones del Concejo, señalando que éste obedece a instrucciones del gobernador. Según la denuncia, incluso se habrían dado órdenes para congelar procesos administrativos y “muñequear” la terna de designación a nivel nacional.

El concejal cuestionó participación de funcionarios de la Gobernación de Santander

De igual forma, se refirió al papel del secretario del interior, quien, según el concejal, estaría participando en lo que considera un “show político” alrededor de la seguridad en la ciudad.

“Ya no le importa el Magdalena Medio ni Barrancabermeja, ahora hace consejos de gobierno en Bucaramanga porque está en campaña para quedarse con la Alcaldía”, manifestó.