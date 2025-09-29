Tabla de reclasificación 2025 en Colombia: así está la lucha por un cupo a torneos internacionales
Salvo Santa Fe, todos los equipos están peleando por ingresar a Copa Libertadores o Copa Sudamericana.
Concluyó la jornada 13 del fútbol colombiano y poco a poco se van empezando a definir los equipos que disputarán los cuadrangulares finales del segundo semestre. Además de la lucha por el título, hay otras dos clasificaciones en las cuales hay interés de varios equipos: el descenso y la reclasificación.
ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA
Esta última es de vital importancia para el balompié nacional, teniendo en cuenta que de allí salen los clubes clasificados los torneos internacionales de la temporada 2026, es decir Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Es clave recordar que Independiente Santa Fe ya no cuenta en esta lucha, debido a que fue campeón en el primer semestre de la Liga y por tal motivo ya tiene asegurado su cupo en la fase de grupos de la Libertadores 2026.
Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre en el descenso, el acumulado de puntos incluye también los partidos en las fases finales de la Liga (cuadrangulares), razón por la que a los equipos en contienda les restan 7 fechas en caso de quedar eliminados en primera fase, 13 si llegan a cuadrangulares o 15 en caso de disputar la final.
Tabla de reclasificación 2025 en Colombia
Los dos primeros clubes posicionados en la reclasificación, que no hayan sido campeones de Liga, avanzarán a la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026. Asimismo, los siguientes tres equipos irán a la Copa Sudamericana 2026, siempre y cuando no hayan ganado algún título liguero o el de Copa Colombia.
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Cupo
|1.
|Medellín
|71
|Copa Libertadores
|2.
|Nacional
|66
|Copa Libertadores
|3.
|Tolima
|64
|Copa Sudamericana
|4.
|Junior
|63
|Copa Sudamericana
|5.
|América
|62
|Copa Sudamericana
|6.
|Millonarios
|61
|-
|7.
|Bucaramanga
|53
|-
|8.
|Once Caldas
|52
|-
|9.
|Alianza
|48
|-
|10.
|Fortaleza
|44
|-
A la espera de lo que ocurra en la definición de la Liga Colombiana 2025-II, Independiente Medellín y Atlético Nacional se quedarían con los dos cupos que le restan al país en la Libertadores del próximo año, mientras que Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y América de Cali harían lo propio en Sudamericana.
Partidos de la fecha 14 de la Liga Colombiana
Viernes 3 de octubre
- Cali vs. Pereira (7:30 de la noche)
Sábado 4 de octubre
- Envigado vs. Bucaramanga (2 de la tarde)
- Unión Magdalena vs. Águilas Doradas (4:10 de la tarde)
- Llaneros vs. Fortaleza (6:20 de la tarde)
Domingo 5 de octubre
- Pasto vs. Alianza (3 de la tarde)
- Junior vs. Tolima (5:15 de la tarde)
- Chicó vs. Nacional (7:30 de la noche)
Lunes 6 de octubre
- Equidad vs. Once Caldas (7:30 de la noche)
Martes 7 de octubre
- Millonarios vs. América (7:30 de la noche)