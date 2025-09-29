Tabla de reclasificación 2025 en Colombia: así está la lucha por un cupo a torneos internacionales / Getty Images

Concluyó la jornada 13 del fútbol colombiano y poco a poco se van empezando a definir los equipos que disputarán los cuadrangulares finales del segundo semestre. Además de la lucha por el título, hay otras dos clasificaciones en las cuales hay interés de varios equipos: el descenso y la reclasificación.

ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA

Esta última es de vital importancia para el balompié nacional, teniendo en cuenta que de allí salen los clubes clasificados los torneos internacionales de la temporada 2026, es decir Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Es clave recordar que Independiente Santa Fe ya no cuenta en esta lucha, debido a que fue campeón en el primer semestre de la Liga y por tal motivo ya tiene asegurado su cupo en la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Santa Fe campeón del primer semestre en la Liga Colombiana. (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA Ampliar

Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre en el descenso, el acumulado de puntos incluye también los partidos en las fases finales de la Liga (cuadrangulares), razón por la que a los equipos en contienda les restan 7 fechas en caso de quedar eliminados en primera fase, 13 si llegan a cuadrangulares o 15 en caso de disputar la final.

Le puede interesar: Avilés Hurtado denuncia amenazas del dueño de Águilas Doradas contra jugadores del Deportivo Cali

Tabla de reclasificación 2025 en Colombia

Los dos primeros clubes posicionados en la reclasificación, que no hayan sido campeones de Liga, avanzarán a la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026. Asimismo, los siguientes tres equipos irán a la Copa Sudamericana 2026, siempre y cuando no hayan ganado algún título liguero o el de Copa Colombia.

Posición Equipo Puntos Cupo 1. Medellín 71 Copa Libertadores 2. Nacional 66 Copa Libertadores 3. Tolima 64 Copa Sudamericana 4. Junior 63 Copa Sudamericana 5. América 62 Copa Sudamericana 6. Millonarios 61 - 7. Bucaramanga 53 - 8. Once Caldas 52 - 9. Alianza 48 - 10. Fortaleza 44 -

A la espera de lo que ocurra en la definición de la Liga Colombiana 2025-II, Independiente Medellín y Atlético Nacional se quedarían con los dos cupos que le restan al país en la Libertadores del próximo año, mientras que Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y América de Cali harían lo propio en Sudamericana.

Partidos de la fecha 14 de la Liga Colombiana

Viernes 3 de octubre

Cali vs. Pereira (7:30 de la noche)

Sábado 4 de octubre

Envigado vs. Bucaramanga (2 de la tarde)

Unión Magdalena vs. Águilas Doradas (4:10 de la tarde)

Llaneros vs. Fortaleza (6:20 de la tarde)

También puede leer: Sorpresa en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo tendría bloqueado un nuevo jugador

Domingo 5 de octubre

Pasto vs. Alianza (3 de la tarde)

Junior vs. Tolima (5:15 de la tarde)

Chicó vs. Nacional (7:30 de la noche)

Lunes 6 de octubre

Equidad vs. Once Caldas (7:30 de la noche)

Martes 7 de octubre