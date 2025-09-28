Diego Arias sueña con ser campeón este semestre con Atlético Nacional: emotivo mensaje

Una vez finalizada la era Javier Gandolfi en Atlético Nacional, la directiva optó por darle la oportunidad en el banquillo a un hombre de la casa. Diego Arias fue el elegido para comandar el interinato y en su camino ya cuenta con una victoria sobre Millonarios en el clásico.

En diálogo con Caracol Deportes Domingo, el exfutbolista y ahora entrenador pereirano habló sobre cómo se dio su llegada al cuadro verdolaga y los objetivos que le dieron, mientras se decide quién será el nuevo director técnico.

“En el que momento en que llegamos estaba saliendo Javier (Gandolfi), son momentos de coyuntura y debemos mantener el equipo bien entrenado para conseguir resultados, mientras que el club toma una decisión a conciencia”, señaló.

Y complementó al respecto: “El reto es mantener el equipo en forma para competir y en eso estamos... Debemos aterrizar los objetivos y Nacional tiene la obligación de luchar y pelear por el título”.

Por otro lado, fue enfático al advertir que de momento su rol pasa por hacer la transición entre el proceso que culminó y el que podría llegar en un futuro cercano. “Podemos aportar de desde este lugar, lo estamos disfrutando, creemos poder ayudar a los jugadores para consolidar un equipo, pero también entendemos que un club como Nacional debe tomar decisiones y las aceptaremos. Todos buscamos el beneficio para el club”, concluyó.

Sueño de ser campeón con Atlético Nacional este semestre

Diego Arias dio a conocer que su sueño es mantenerse en Atlético Nacional para salir campeón. En dicho sentido, manifestó sentirse preparado para tomar las riendas en propiedad de la institución y aseveró que la ilusión del título la debe revalidar día a día con el trabajo.

“Este semestre sueño con merecer ser campeón. Eso se construye en el día a día, entonces dar siempre lo mejor cada uno y confiamos en poder sostenernos para dar la alegría que la gente quiere”, dijo.

“La ilusión de ser campeón está, la calidad de los jugadores está. Estamos en camino de construir un equipo que pueda competir a ese nivel y creo que eso lo determinará la calidad de la forma en que compitamos y nos podamos unir en momentos adversos y buenos... Es un camino que se debe recorrer con humildad y trabajo, entonces el tiempo lo dirá. Todos tenemos la ilusión de ser campeones, los jugadores tienen ese pensamiento y el club está haciéndolo todo para conseguirlo”, añadió.