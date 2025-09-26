América se queda un año sin un jugador clave por escandaloso tema

América de Cali sufrió un duro castigo de parte de la FIFA. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

América de Cali ha recibido un duro golpe este viernes, luego de que la FIFA decidiera sancionar con dureza a uno de sus jugadores, el cual no podrá realizar ninguna actividad relacionada con el fútbol durante los próximos 12 meses.

Se trata del delantero argentino Rodrigo Holgado, quien fue sancionado junto a otros seis futbolistas por “falsificar documentos” para poder actuar como jugador de la selección de Malasia.

En su página web, la FIFA explicó: “La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos".

Al respecto, añaden: “El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano”.

Cada jugador deberá pagar una multa de 2.000 francos suizos, lo equivalente a cerca de 10 millones de pesos. La Federación Malasia de Fútbol deberá pagar una multa de 350 mil Francos Suizos, cerca de 1.7000 millones de pesos colombianos.

¿Qué pasará con Rodrigo Holgado?

Según informó César Augusto Londoño, Rodrigo Holgado podría llegar a ser desvinculado del América de Cali a raíz de esta sanción. Los jugadores tienen la posibilidad de recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA.