Sorpresa en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo tendría bloqueado un nuevo jugador

La Selección Colombia se prepara para disputar sus próximos dos partidos de preparación previo al Mundial 2026 frente a las selecciones de México y Canadá el 11 y 14 de octubre, respectivamente.

Se espera que el entrenador Néstor Lorenzo brinde la oportunidad a nuevos jugadores en estos partidos, con el objetivo de ampliar el panorama de cara a la convocatoria para el Mundial, más allá de los futbolistas que ya hacen parte habitual de la Selección. Hay futbolistas que han tenido pocas oportunidades o que aún no han sido llamados, pero que ahora esperan poder mostrarse.

Durante las últimas horas se filtró el nombre de un jugador que entró en el radar de la Tricolor y habría sido bloqueado para la próxima doble fecha FIFA.

¿De qué jugador se trata?

El nombre que se filtró fue el de Hayen Palacios, lateral derecho de 26 años, que juega desde hace dos meses en Nacional de Montevideo, equipo de Uruguay, y que estaría en el radar del cuerpo técnico de la Selección Colombia para encarar los amistosos previos al Mundial 2026 que iniciará desde el 11 de junio al 19 de julio.

Según informó el medio uruguayo Ovación, el colombiano fue reservado a pesar de no tener solo jugar siete minutos con Nacional de Montevideo: “Las señales de optimismo también llegaron desde fuera de fronteras, con la notificación que confirmó que está en el radar de la selección mayor de Colombia. Curioso, eso sí, y más aún cuando en Nacional apenas ha sumado 186 minutos (contando la Copa Uruguay) desde su llegada al club”.

Vale mencionar que el lateral fue transferido desde Athletico Paranaense (Brasil) a préstamo, con un sueldo mayor al promedio del plantel y con una opción de compra de US$500.000.

Hayen Palacios inició su carrera deportiva en Atlético Nacional y tras su debut, fue convocado por la Selección Colombia Sub-21, con la que se coronó campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Posteriormente, pasó por Alianza Petrolera, Águilas Doradas, Envigado y Fortaleza, antes de dar el salto internacional al Athletico Paranaense de Brasil. Su más reciente etapa ha sido en Nacional de Montevideo de Uruguay.