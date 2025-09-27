Liga Colombiana

Tabla del descenso 2025 en Colombia: así quedó ubicado el Deportivo Cali, tras la derrota de Chicó

El cuadro vallecaucano sigue luchando por mantener la categoría de cara a la próxima temporada.

Tabla del descenso 2025 en Colombia: así quedó ubicado el Deportivo Cali, tras la derrota de Chicó / Colprensa

La decimotercera fecha del fútbol colombiano comenzó el viernes 26 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre. Si bien los focos apuntan a la lucha por meterse al grupo de los ocho, hay varios equipos apretando por no irse al descenso.

ESTOS SON LOS PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA FECA 13 DE LA LIGA

Y es que al término de este segundo semestre del 2025, quedarán definidos los dos equipos que deberán abandonar la primera división y a partir de la próxima temporada disputar el Torneo de Ascenso.

Por lo pronto, Unión Magdalena (20°) y Envigado (19°) son los clubes que estarían perdiendo la categoría, aunque dicho panorama podría cambiar en las siguientes jornadas. Todo dependerá de los resultados que cada equipo obtenga hasta el cierre de la fase todos contra todos.

REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES ACTUALIZADA DEL FÚTBOL COLOMBIANO

Tabla del descenso 2025 en Colombia

PosiciónEquipoPromedioEstado
20.Unión Magdalena0.69Descenso
19.Envigado FC0.84Descenso
18.Boyacá Chicó1.02Salvado
17.La Equidad1.16Salvado
16.Deportivo Cali1.18Salvado
15.Llaneros1.19Salvado

Partidos correspondientes del Descenso en la fecha 13 de Liga Colombiana

Once Caldas 5-2 Boyacá Chicó

La jornada 13 de la Liga Colombiana en el Estadio Palogrande de Manizales con la goleada 5-2 del Once Caldas sobre Boyacá Chicó. El cuadro albo se sobrepuso a la dolorosa eliminación en Copa Sudamericana y consiguió un triunfo vital que lo acerca a grupo de los ocho.

En la primera parte, Kevin Cuesta y Robert Mejía se encargaron de poner en ventaja al Once. Para el complemento, Jairo Molina marcó en propia puerta para el 3-0 local, pero se excusó anotando un doblete en favor de los boyacenses. Ahora bien, Jeffrey Zapata y Mateo Zuleta terminaron decretando el 5-2 definitivo.

  • Deportivo Pereira vs. Unión Magdalena (27 de septiembre a las 2 PM)
  • Alianza vs. Llaneros (27 de septiembre a las 4:10 PM)
  • América de Cali vs. Envigado (28 de septiembre a las 2 PM)
  • Santa Fe vs. La Equidad (28 de septiembre a las 6:20 PM)

