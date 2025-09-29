Avilés Hurtado denuncia amenazas del dueño de Águilas Doradas contra jugadores del Deportivo Cali

¡Grave denuncia en el fútbol colombiano! Este domingo 28 de septiembre, Avilés Hurtado denunció que el dueño de Águilas Doradas, Fernando Salazar, amenazó a los jugadores del Deportivo Cali, durante el compromiso que se disputó por la fecha 13 de la Liga 2025-II.

Finalizado el partido que terminó con victoria 3-1 del conjunto antioqueño, Avilés avisó en rueda de prensa que el dirigente no podía estar presente en el Estadio Alberto Grisales, debido a que el partido era a puerta cerrada. Aun así, Salazar apareció allí e increpó a unos integrantes del plantel vallecaucano.

Esto dijo Avilés Hurtado sobre las amenazas de Fernando Salazar contra jugadores del Cali

“Primero quiero hablar de un tema muy puntual. Es muy triste que uno viene a divertirse, a jugar un partido de fútbol y no puede ser que una persona, tengo entendido que es el dueño de Águilas (Fernando Salazar), amenace a compañeros nuestros. Eso no puede suceder”, empezó diciendo el atacante.

Y complementó al respecto: “Tengo entendido que no estaba planillado para entrar, porque el partido era a puerta cerrada. Él estaba gritándole a nuestros compañeros y eso no puedo suceder. Es muy complicado tratar de concentrarse en el partido, cuando te amenazan desde afuera”

El entrenador Alberto Gamero no hizo comentarios al respecto y de momento tanto el Cali como Águilas no han emitido comunicado alguno.

¿Cómo quedó el partido Águilas Doradas vs. Deportivo Cali en Liga Colombiana?

El partido disputado entre Águilas Doradas y Deportivo Cali en el Estadio Alberto Grisales de Rionegro terminó con victoria antioqueña por 3-1. Johan Caballero (31′), Hernán López (52′) y Yomy González (78′) anotaron en el cuadro local, mientras que en la visita descontó Andrey Estupiñán (61′) desde el punto penal.

Con este resultado, Águilas ascendió hasta la decimocuarta casilla con 14 puntos, mientras que el Cali se queda décimo con 17 unidades.