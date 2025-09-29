SAI pide mesa técnica para El Bagre, donde 15 barrios se inundan frecuentemente

Graves inundaciones en El Bagre, Antioquia, por el desbordamiento del río Nechí. Foto: Alcaldía de El Bagre.

La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) pidió la creación de una mesa técnica permanente para enfrentar las inundaciones recurrentes en el casco urbano de El Bagre, donde cada temporada de lluvias al menos quince barrios y cerca de 3.000 personas resultan afectadas.

El organismo advirtió que el problema se origina en factores como el desbordamiento del río Nechí, la insuficiencia del drenaje pluvial, la minería ilegal y la falta de infraestructura adecuada para el control de aguas.

Convocatoria al Gobierno Nacional

La Comisión de Recursos Hídricos de la SAI convocó al Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de El Bagre, Corantioquia, el sector minero formal y la comunidad a integrar esfuerzos en un plan que combine restauración fluvial, modernización del drenaje urbano y gestión integral del riesgo.

El gremio señaló que se requieren medidas inmediatas como la instalación de compuertas en puntos críticos de descarga, limpieza de colectores y sumideros, un sistema de alerta temprana y obras de retención que mitiguen el impacto de las crecientes.

Según la SAI, la sostenibilidad de las soluciones dependerá de la financiación compartida entre la Nación y el departamento, además del uso de regalías y cooperación internacional, para garantizar la resiliencia hídrica y social de El Bagre