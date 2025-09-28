Tropas del Ejército sostienen fuertes combates contra disidencias Farc en San Andrés de Cuerquia

San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostienen desde las últimas horas intensos combates en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, contra integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Según informó la Séptima Brigada de Ejército Nacional, este grupo armado ilegal ha sido responsable de instalar artefactos explosivos improvisados, extorsionar a la población y perpetrar asesinatos selectivos en la región, acciones que han incrementado la zozobra entre las comunidades campesinas.

Cabe recordar que hace menos de un mes, en la vía que comunica a San Andrés con el Valle de Toledo, perdió la vida el sargento segundo del Ejército César Leonardo Pardo Rojas, cuando realizaba labores de inspección en un sector donde presuntamente habían sido instalados explosivos por el frente 36.

Violencia en el Norte de Antioquia

El norte de Antioquia se ha consolidado como uno de los epicentros de la violencia en el departamento. Municipios como Briceño, Ituango y Valdivia han sido escenario de enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y la fuerza pública.

En San Andrés de Cuerquia, la situación es particularmente crítica por la disputa del Clan del Golfo y las disidencias por el control del microtráfico y de corredores estratégicos.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $200 millones por información que conduzca a la captura de alias Primo Gay, cabecilla del Frente 36, que opera en el Norte del departamento.