Procuraduría formuló pliego de cargos a concejal de Valparaíso por dar vivienda gratis a su familia

Valparaíso, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exconcejal de Valparaíso (Antioquia) Mateo Aguirre Sánchez, por hechos ocurridos en 2021, relacionados con un presunto conflicto de intereses en el trámite de un proyecto de vivienda en el municipio.

De acuerdo con la investigación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá encontró que Aguirre Sánchez actuó como ponente y votó favorablemente un proyecto de acuerdo mediante el cual se autorizó al entonces alcalde para ceder de manera gratuita un inmueble destinado a programas de vivienda. En ese listado de beneficiarios fueron incluidos un tío y la abuela del concejal, sin que este declarara impedimento alguno pese a la relación familiar.

Indagación de la Procuraduría General de la Nación

El Ministerio Público señaló que, con esta actuación, el exconcejal habría vulnerado los principios de transparencia y moralidad que rigen la función pública, incurriendo en un presunto favorecimiento indebido de intereses particulares sobre los generales de la comunidad.

Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, lo que significa que Aguirre Sánchez habría actuado de manera consciente y voluntaria.

El proceso disciplinario continuará su curso mientras se define la sanción que podría enfrentar el exconcejal en caso de comprobarse su responsabilidad.