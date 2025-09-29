Alcaldía de Tarazá pide ayuda para atender a cerca de 100 desplazados por combates entre ilegales

Los combates entre el Clan del Golfo y el ELN en las veredas El Tamir y Doradas Altas provocaron el desplazamiento forzado de cerca de 100 campesinos en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño.

Aunque la Alcaldía, en coordinación con la junta de acción comunal, ha desplegado acciones humanitarias para aliviar la crisis, el alcalde Yomer Fabián Álvarez advirtió que las capacidades locales han sido desbordadas y pidió apoyo inmediato al Gobierno Nacional.

Álvarez señaló que la disputa entre los grupos ilegales por el control de la riqueza minera mantiene en riesgo permanente a las comunidades de la región, puntualmente las ubicadas en la zona rural del municipio.

Otras cifras

Según la ONU, en 2024 Antioquia registró 16.490 víctimas de desplazamiento forzado, mientras Medellín recibió a más de 6.000 personas en esa condición, en su mayoría provenientes del Chocó (30%) y de su capital, Quibdó (18%).

En lo corrido de 2025, la confrontación entre grupos armados ha generado 22 emergencias humanitarias en diferentes municipios de Antioquia, dejando más de 2.000 familias desplazadas o confinadas, de acuerdo con cifras de la Unidad para las Víctimas.