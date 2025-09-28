Fallece corredor durante la Carrera de las Rosas en Medellín

Medellín, Antioquia

La organización de la Carrera de las Rosas confirmó el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, un participante de 48 años que sufrió una emergencia médica mientras completaba el recorrido de la distancia 5K este 28 de septiembre de 2025 en Medellín.

Atención inmediata y traslado a centro asistencial

De acuerdo con la Fundación AlmaRosa y el Grupo JAO, organizadores del evento, el equipo médico y las ambulancias dispuestas en el recorrido actuaron de forma inmediata para atender la situación. Posteriormente, Restrepo fue trasladado y recibió atención en el Hospital General de Medellín.

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico, no fue posible salvarle la vida.

La organización lamentó el fallecimiento

En un comunicado oficial, la organización expresó: “Lamentamos, a pesar de todos los esfuerzos realizados, no fue posible salvar su vida. Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento”.

La Carrera de las Rosas es un evento que busca promover el autocuidado, el bienestar y la vida, especialmente en el contexto de la prevención y lucha contra el cáncer de mama. La organización reafirmó ese compromiso, aunque reconoció el profundo dolor por lo ocurrido.