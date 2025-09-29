Buscan a un motociclista que atropelló a un niño en Guarne, Antioquia, y se fugó

Medellín

En el municipio de Guarne, Oriente de Antioquia, buscan al motociclista que, en las vías urbanas de esta localidad, atropelló a un niño de siete años y, sin verificar el estado de salud del menor, se fugó.

La Alcaldía local rechazó este accidente y explicó que está acompañando a la familia.

El niño fue atendido en el hospital local

En un comunicado, la Alcaldía de Guarne indicó que el menor recibió la atención médica necesaria y oportuna en el hospital del municipio, “donde fue estabilizado gracias a la rápida reacción del personal de salud”

El alcalde, Mauricio Grisales, explicó que desde la administración municipal “hemos venido realizando las acciones necesarias con respecto al atropellamiento que sufrió un menor de edad al frente del hospital nuestra Señora de la Candelaria y donde quien lo atropelló procedió a la fuga”.

Según los reportes médicos, el menor sufrió una fractura en una de sus piernas.

¿Cómo avanzan las labores de búsqueda del conductor?

Por medio del Centro de Monitoreo y Control, se logró identificar las placas del vehículo involucrado, lo que permitirá a las autoridades competentes avanzar en el proceso para dar con el responsable.

El mandatario local dijo que ya tienen identificadas las placas de esta motocicleta y están realizando “las averiguaciones, así como el contacto con la familia del menor para que procedan con la denuncia y con el debido procedimiento. La idea es la judicialización de la persona que cometió este hecho”.

Acompañamiento a la familia

La Administración Municipal está brindando el acompañamiento a la familia del menor en este difícil momento, “brindando apoyo para la interposición de las denuncias respectivas y garantizando que el caso sea atendido con la seriedad y la celeridad necesarias”, indicó en un comunicado el gobierno de Guarne.

El alcalde, Mauricio Grisales, aclaró que “desde la administración estamos atentos y vamos a brindar toda la compañía y todo el asesoramiento que requiere esta familia, frente a este hecho que ocurrió y el cual reprochamos de todas las maneras, porque no es el deber ni es el actuar que se debe realizar en nuestro municipio”.

¿Qué dijo el gobernador de Antioquia?

Por medio de su cuenta de X, Andrés Julián Rendón expresó que “Los Antioqueños somos solidarios, y aún más cuando se trata de un niño. Es inaceptable que este motociclista atropelle a un menor de 7 años y se dé a la huida. Determinar si hubo imprudencia de alguna de las dos partes es otro asunto. Acá lo que se ve es una falta de empatía, responsabilidad y decencia”.

De acuerdo con el mandatario seccional, ya hay una instrucción a la Policía Antioquia, para que disponga de todas las capacidades y logre la captura del responsable o buscar que se entregue a las autoridades por la presión ciudadana.

Las autoridades locales disponen de su capacidad para lograr ubicar al conductor, además, insistieron a los habitantes de este municipio del Oriente de Antioquia, que si tienen información sobre el paradero de este, le entreguen detalles a la policía para que pueda responder por lo sucedido con el menor.