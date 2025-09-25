La Selección Colombia confirma fecha y hora de sus próximos partidos: prográmese acá. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Luego de cerrar su participación en las Eliminatorias sudamericanas y conseguir su clasificación al Mundial del 2026, la Selección Colombia se alista para lo que viene.

Por delante tendrá varios partidos encuentros amistosos, los cuales le servirán como preparación de cara al campeonato del mundo y de paso le podrían permitir ser cabeza de serie, algo que ya logró en Brasil 2014.

Claro está que para lograr lo anterior, necesita que las selecciones que se encuentren encima suyo en el ranking FIFA pierdan sus respectivos partidos. Por lo pronto, Colombia ocupa el decimotercer lugar y necesita ser al menos noveno para convertirse en cabeza de serie e integrar con ello el Bombo 1 del sorteo.

Fecha y hora de los próximos partidos de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó este jueves 25 de septiembre que la Selección disputará dos partidos amistosos en la fecha FIFA del mes de noviembre. Ambos partidos se llevarán a cabo en Estados Unidos y serán frente a rivales de Oceanía y África, posibles rivales en el Mundial del próximo año.

Colombia vs. Nueva Zelanda

Fecha: sábado 15 de noviembre.

Hora: 7 de la noche (hora colombiana).

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale.

Colombia vs. Nigeria

Fecha: martes 18 de noviembre.

Hora: 8 de la noche (hora colombiana).

Estadio: City Field, Nueva York.

🗓️ 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐲 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞: 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 – 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 ✌️😁



La Selección Colombia Masculina de Mayores disputará dos partidos de preparación ante… pic.twitter.com/LNSCFeDaPJ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 25, 2025

La Federación aclaró además que la boletería para ambos compromisos saldrá a partir del 26 de septiembre para el duelo ante los neozelandeses y 29 del mismo mes para enfrentar a los nigerianos. Se espera un masivo recibimiento de la hinchada nacional en cada uno de los escenarios deportivos.

