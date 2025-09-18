Ranking FIFA oficial 2025: Nuevo puesto de Colombia tras lograr la clasificación al Mundial 2026

La Selección Colombia selló su clasificación al Mundial en la reciente doble fecha FIFA de septiembre, en la que primero se impuso a Bolivia 3-0 en Barranquilla y cerró con una victoria histórica ante Venezuela por 3-6 en calidad de visitante. De esta manera concluyó la clasificatoria para la Tricolor, que terminó en el tercer puesto con 28 puntos, con un saldo de 7 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.

El equipo de Néstor Lorenzo cortó así una racha de seis partidos sin poder ganar y ya piensa en lo que será la preparación para la Copa del Mundo, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Nuevo puesto de Colombia en el Ranking FIFA

En las dos actualizaciones pasadas que tuvo el escalafón de selecciones, la Tricolor figuró en el puesto 14, partiendo de la irregularidad. Sin embargo, con estos dos triunfos ante Bolivia y Venezuela, subió una posición, por lo que ahora es dueño de la casilla 13 con 1.692 puntos. Ese lugar estaba en poder de México, pero empató los dos partidos que jugó en septiembre y bajó.

El combinado nacional es el tercero mejor de Sudamérica, seguido por Argentina, que pasó a la tercera posición del ranking, y de Brasil, que bajó una casilla y ahora es sexta. Uruguay no está muy lejos de Colombia, pues se encuentra en el puesto 15 (subió uno) y posteriormente está Ecuador, en el 24 (subió un puesto).

Entretanto, el nuevo líder del escalafón mundial es España, que ascendió un puesto y cuenta con un puntaje de 1.875, seguido por Francia, con 1.870, que también ascendió un lugar. Argentina bajó esos dos lugares y dejó de estar en el primer puesto luego de más de 2 años, pues se ubicaba ahí desde abril de 2023, la actualización que llegó tras el Mundial 2022.

Inglaterra se mantuvo en la cuarta posición, mientras que Portugal ascendió la casilla (5°) que bajó Brasil (6°). Países Bajos (7°) y Bélgica (8°) también se mantuvieron, mientras que Croacia (9) e Italia (10°) subieron una posición cada uno y cierran el top 10.

El descenso más significativo dentro de ese top lo tuvo Alemania, que perdió ante Eslovaquia y ganó frente a Irlanda del Norte, pasando del décimo lugar al 13°.

Justamente Eslovaquia, con ese triunfo histórico, fue el de mayor subida de la actualización (10 puestos), así como fue el que más puntos consiguió (25.31). Canadá obtuvo su puesto más alto en toda la historia (26°), mientras que Zimbabue tuvo la mayor caída.

La importancia del Ranking FIFA de cara al Mundial

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, por lo que se pasa de 8 a 12 grupos. Los tres países sede (EE.UU., Canadá y México) serán cabezas de serie, mientras que los otros nueve se tomarán de los mejores (9) del ranking FIFA que termine en noviembre.

Así las cosas, España, Francia, Argentina, Inglatera, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Croacia, son, a la fecha, los que se sumarían a ser cabezas de serie.

A Colombia le quedará muy difícil recortar del puesto 13 al 9 en solo dos meses, pues los equipos que están por encima continúan jugando partidos oficiales, los cuales, bajo una combinación de otros factores, suelen dar más puntos. La Tricolor, por su parte, afrontará cuatro amistosos antes del sorteo, que tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington.

Así quedó el Ranking FIFA con la actualización de septiembre

POS Equipo Puntos 1 España 1875 2 Francia 1871 3 Argentina 1870 4 Inglaterra 1820 5 Portugal 1779 6 Brasil 1761 7 Países Bajos 1754 8 Bélgica 1739 9 Croacia 1714 10 Italia 1710 11 Marruecos 1706 12 Alemania 1704 13 Colombia 1692 14 México 1688

