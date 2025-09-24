Mac Allister y un tremendo elogio para Luis Díaz: Es uno de los jugadores que más se parece a Messi

El volante argentino Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool, dedicó grandes palabras para su excompañero Luis Díaz, con quien sostiene una gran amistad. Mac Allister aseguró que el guajiro es uno de los jugadores que más se parece a Lionel Messi.

En una entrevista con TNT Sports, el volante de 26 años fue consultado por el jugador que más se parece a Messi, inicialmente habló de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, y luego incluyó a Lucho.

“Bueno, yo creo que Ousmane Dembélé, cuando jugué contra el Paris Saint Germain, en Champions League, tuvo un nivel realmente bueno”, comentó Alexis Mac Allister, recordando el juego de los octavos de final de la pasada Champions.

Posterior, agregó sobre Lucho: “Podría poner a Luis Díaz también, es un jugador muy difícil de marcar. Incluso en los entrenamientos, a veces tenía que darle un par de patadas”.

La amistad entre Mac Allister y Luis Díaz

Recién se produjo la salida de Luis Díaz y Darwin Núñez del Liverpool, Alexis Mac Allister expresó su tristeza en una entrevista con The Players Tribune, donde mostró su nostalgia por la salida de sus compañeros sudamericanos.

“Mis compañeros, también fueron increíbles. Siguieron haciéndome sonreír en tiempos difíciles. Especialmente los sudamericanos: Lucho. Alisson. Darwin. Hasta Taffarel. ¡Qué leyenda! Tiene casi 60 años y no hay nadie más gracioso que él”, mencionó entonces.

Y concluyó: “Por otro lado, tengo que admitir que se me cae otra lágrima al pensar que Lucho, Darwin y Taffa no van a estar más con nosotros. Tantos mates, asados, copas de vino y momentos compartidos que se me vienen a la cabeza y que jamás voy a olvidar.Los voy a extrañar mucho y les deseo lo mejor en estos nuevos caminos que tomaron. No tengo dudas de que lo van a hacer muy bien porque tienen mucho talento”.