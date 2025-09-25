Manuela Pavi marcó tremendo golazo en la goleada de West Ham en Inglaterra

Manuela Pavi fue suplente en el compromiso de West Ham ante Charlton Athletic por la primera jornada de grupo C en la FA Women’s League Cup; sin embargo, ingresó para el segundo tiempo y marcó un espectacular gol de media distancia.

Durante el primer tiempo el equipo londinense iba ganando por la mínima diferencia, tras el primer tanto de Ffion Morgan al minuto 18 de juego. Después del ingreso de la jugadora colombiana, el panorama del club cambio. Desde unos 30 metros, sacó un remate certero y clavó el balón al ángulo derecho de Anna Pedersen, y desde ahí se destapó la tremenda goleada.

Le podría interesar: Balón de Oro 2025: ¿Cuál es el colombiano que ha estado más cerca de ganarlo?

PAVÍ POWER ☄️



🔝🗑️ from our Colombian winger pic.twitter.com/gmBAUTecbw — West Ham United Women (@westhamwomen) September 24, 2025

Este gol de Pavi llenó de confianza al equipo y ratificó su presencia en el ataque del equipo inglés. Después de esto llegó un autogol de Charlton, mientras que el resto de las anotaciones llegaron por cuenta de Leila Wendeler, Sarah Brasero y Shekeira Martínez para sentenciar el 5-1 definitivo.

El descuento de Charlton Athletic fue por parte de Katie Bradley sobre los 55′ de juego, pero no fue suficiente para impedir el abultado resultado.

Con este tanto la futbolista colombiana llega a su cuarto gol en territorio inglés. Manuela Pavi llegó al equipo británico en agosto del 2024, siendo uno de los mejores fichajes del fútbol femenino en Colombia, tras lo realizado con Deportivo Cali en ese mismo año, cuando se coronaron campeonas de la Liga Colombiana.

Lea también: Liga Colombiana Femenina: Así quedó la tabla de goleadoras luego del bicampeonato del Deportivo Cali

El próximo partido de West Ham femenino será en condición de local ante Chelsea, que es sólido líder de la competición, por la Liga Inglesa, el domingo 28 de septiembre a las 8:30 a.m (hora colombiana).