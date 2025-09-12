Estos son los partidos que jugará Colombia previo al Mundial: ¿Alcanzará para ser cabeza de serie?

Estos son los partidos que jugará Colombia previo al Mundial. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni ( EFE )

La Selección Colombia se alista para disputar el Mundial del 2026. El cuadro nacional confirmó su presencia en la próxima cita mundialista, luego de cerrar las Eliminatorias con dos victorias consecutivas.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo cerraron su participación en las clasificatorias mundialistas con 28 puntos y +10 en la diferencia de gol, rendimiento que les permitió terminar en la tercera casilla de la tabla de posiciones.

Colombia consiguió la clasificación al Mundial, luego de vencer a Bolivia en Barranquilla / Getty Images / Eurasia Sport Images Ampliar

Ahora, el objetivo será sumar la mayor cantidad de victorias en partidos amistosos para escalar posiciones en el ranking FIFA y con ello luchar por ser cabeza de serie en la Copa del Mundo. Es preciso recordar que las nueve selecciones mejor calificadas tendrán dicha ventaja deportiva.

Estos son los partidos que jugará Colombia previo al Mundial

En entrevista con la agencia EFE, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), confirmó el calendario de la Tricolor de cara a las próximas fechas FIFA, las cuales están programadas para octubre y noviembre de este año.

“Jugaremos con México y Canadá, equipos sede del Mundial de Fútbol y que serán cabeza de serie de ese mismo Mundial, los enfrentaremos en Estados Unidos (en octubre)“, sentenció el dirigente.

Es preciso recordar que la FCF ya había confirmado que el 11 de octubre la Selección jugará contra México en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) y tres días después enfrentará a Canadá en el estadio Sports Illustrated de Harrison (Nueva Jersey).

Roger Martínez en el amistoso de la Selección Colombia ante México en diciembre de 2023 / Getty Images / Omar Vega Ampliar

Y agregó sobre los siguientes duelos: “En el mes de noviembre, también en los Estados Unidos, enfrentaremos a Nueva Zelanda, que acaba también de clasificar por Oceanía a la Copa del Mundo y enfrentaremos a la selección de Nigeria, una selección africana que siempre ha sido muy competitiva”.

Entre tanto, los juegos contra Nueva Zelanda y Nigeria se disputarán en la fecha FIFA que hay entre el 10 y 18 de noviembre próximos en Estados Unidos, a la espera de más detalles sobre el lugar y la fecha exacta de los encuentros.

¿Colombia podría ser cabeza de serie en el Mundial?

La Selección Colombia se encuentra actualmente en la decimocuarta casilla del ranking FIFA, lo cual la ubicaría en el bombo 2 del sorteo a la Copa del Mundo. Así pues, para ser cabeza de serie, sería necesario ganar los amistosos que tenga por delante y esperar que las selecciones que se encuentren arriba suyo pierdan sus respectivos amistosos.