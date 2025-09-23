Jhon Arias dio la clave para que Colombia llegue a la final del Mundial 2026

Jhon Arias no ha tenido un buen inicio de temporada con Wolverhampton en la Premier League, pues han perdido los cinco partidos disputados. Sin embargo, el colombiano sabe que se le puede dar vuelta a la situación para seguir adaptándose y llegar de la mejor manera al Mundial 2026 con la Tricolor.

"La temporada ha tenido un arranque difícil, contrario a lo que se desea, pero no conozco otro camino diferente al del trabajo. Estoy tratando de acelerar los procesos para que esto cambie", manifestó en diálogo con ESPN.

Pese a que el volante de 28 años asumió un nuevo reto en su carrera deportiva, lo ve como algo positivo en donde puede crecer como futbolista: “Alguna vez todos hemos visto lo compleja que es la Premier, un fútbol diferente a lo que estaba acostumbrado, pero estoy contento, esto me hace mejorar y elevar mi nivel, saliendo de mi zona de confort. La Premier es un escenario ideal para mí, más rápida y física. Desde lo personal creo que es un buen lugar para crecer".

El sueño de Jhon Arias con la Selección Colombia

En la entrevista, Jhon Arias reveló que uno de sus mayores sueños en el fútbol es ser campeón de una Copa del Mundo con la Selección Colombia y además destacó que no hay nada que envidiarle a las otras selecciones, ya que tienen la capacidad de competir de igual a igual con todas las potencias mundiales.

“Ya no tenemos que envidiarle mucho a esas selecciones que tienen el rótulo de favoritas, creo que debemos aprovechar el tiempo y llegar en la mejor condición. Debemos hacer algo similar a lo que hicimos en la Copa América, partido a partido. Tenemos que soñar y visualizarnos con qué ser campeones, si no tenemos en la mente que podemos ser campeones claramente no lo vamos a lograr”, afirmó Arias.

🗣️ “Sería feliz siendo campeón del mundo”



🇨🇴 Jhon Arias asegura que la Selección Colombia puede ser protagonista en el Mundial 2026https://t.co/lw1dYYOSF3 — AS Tv Colombia (@AsTvColombia) September 23, 2025

Por último el jugador de 28 años está soñando con su primera participación al Mundial, además reconoció que la Selección Colombia tiene la clave para marcar diferencia en la Copa del Mundo 2026: “Después de la clasificación al Mundial tenemos la ambición de hacer una gran campaña, no solo participar, y soñar alto. Sabemos lo grande, queremos llegar a ser y la ambición se tiene. Fue uno de los puntos que se tocaron, tratar de llegar lo mejor posible. Tenemos todas las herramientas para ser felices en el Mundial. Sería feliz siendo campeón del mundo”.