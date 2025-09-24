¿Por qué Juan Carlos Osorio no ha dirigido a la Selección Colombia? El DT señaló a los responsables / Getty Images

¿Por qué Juan Carlos Osorio no ha dirigido a la Selección Colombia? El DT señaló a los responsables

Juan Carlos Osorio es uno de los mejores entrenadores que ha dado el país en los últimos años. Ahora bien, a pesar de sus buenos resultados al frente de equipos y selecciones, no ha tenido la posibilidad de tomar las riendas de la Selección Colombia.

Sobre aquel sueño y el presente de los técnicos colombianos habló Osorio en El VBAR Caracol. En su opinión, la posibilidad de llegar a la Selección se ha visto truncada por cuenta de la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol; aun así, las esperanzas no las ha perdido.

¿Por qué Juan Carlos Osorio no ha dirigido a la Selección Colombia?

“Con los que están hoy en día (en la dirigencia de la Federación), la posibilidad de llegar a la Selección Colombia no está abierta, pero mantengo ese sueño-objetivo. Requiere de un proceso y creo que lo cumplo, por eso mantendré vivo ese sueño para representar a mi país”, señaló tajantemente.

Adicionalmente, apuntó que a día de hoy cuenta con cuatro ofertas para dirigir selecciones, pero ninguna de ellas se encuentra clasificada a la Copa del Mundo. Asimismo, reveló que también recibió llamados desde el fútbol colombiano, aclarando que Atlético Nacional es un proyecto que le interesa, pero por lo pronto no planea regresar al rentado local.

Presente de los jóvenes técnicos colombianos

Finalmente, Juan Carlos Osorio advirtió que los técnicos colombianos emergentes deben recibir su oportunidad a futuro, tanto en el torneo local como en la Selección Colombia; más aún teniendo en cuenta que en las principales ligas del continente “no tenemos cabida”.

“Lo único que espero es que de la camada de nuevos entrenadores, ojalá que reciban la oportunidad. David González, Lucas González, Alejandro Restrepo y los otros son muy buenos entrenadores, pero hay que definir la idea y el modelo de juego de cada club, algo a lo que no se le está prestando la suficiente atención”, puntualizó.

Y complementó al respecto: “Aquí hay que hacer patria y si analizamos las ligas de Sudamérica, en ninguna de las 3-4 principales tenemos cabida los entrenadores colombianos. Corresponde al ciudadano, tratar de darle la oportunidad a sus compatriotas”.

Asimismo, señaló que para que el talento nacional crezca, los DTs que salgan deben ser del país y cultivar así un semillero que traiga alegrías próximamente. “Que en el fútbol nuestro, sin ser xenofóbico, por lo menos el 70-80% de los técnicos-entrenadores sean de los nuestros. Esa es la única manera de que nuestro fútbol siga perteneciendo a nosotros”, concluyó.

