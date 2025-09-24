No somos un ‘tigre de papel’: el Kremlin confirma que continuará con su ofensiva militar en Ucrania

Kremlin informó que Putin y Trump se reunirán el viernes en una base militar en Alaska. Foto: EFE/ Getty Images.

El presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en su plataforma Truth Social que “Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR todo el territorio”, en medio de las conversaciones que ha sostenido con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

Esto provocó una respuesta contundente por parte del Kremlin. Su portavoz, Dmitry Peskov, a través de una rueda de prensa telefónica, rechazó la afirmación de Trump y también se opuso a la caracterización que hizo el mandatario estadounidense, quien catalogó a Rusia como un “tigre de papel”.

“La frase ‘tigre de papel’ se utilizó en relación con nuestra economía”, dijo Peskov. “Rusia se asocia más con un oso. Y los osos de papel no existen. Rusia es un oso de verdad”, añadió.

A través del mensaje publicado en su propia red social el martes, Trump desestimó la destreza militar de Rusia y se burló de su incapacidad para vencer rápidamente a Ucrania, que aseguró podría “recuperar su país en su forma original y, quién sabe, tal vez incluso ir más allá”.

Como consecuencia, el Kremlin confirmó que continuará con su ofensiva militar en Ucrania: “Continuamos nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos”, tal como dijo Peskov en la rueda de prensa, siguiendo los lineamientos impuestos por el presidente Vladímir Putin.

Trump lleva semanas expresando su creciente frustración con Putin por negarse a detener la ofensiva que lanzó contra Ucrania en febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas intentaron capturar la capital, Kiev.

En el marco de la Asamblea General de la ONU, el canciller ruso Serguéi Lavrov se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien le exigió “medidas significativas” para lograr la paz en Ucrania. No obstante, Lavrov respondió que Europa y Ucrania son responsables de la prolongación del conflicto en una nueva muestra del distanciamiento entre estos países de cara a un acuerdo para el fin de la guerra.

US Secretary of State Marco Rubio meets with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York City on September 24, 2025.

¿Cómo está la disputa territorial entre Rusia y Ucrania?

El ejército de Moscú controla alrededor de una quinta parte del territorio de Ucrania, incluida la península de Crimea anexada en 2014, y ha estado avanzando en el campo de batalla, con ambos ejércitos sufriendo inmensas pérdidas.

“La idea de que Ucrania puede recuperar algo es, desde nuestro punto de vista, errónea”, declaró el portavoz presidencial Peskov.

En relación con las conversaciones entre Moscú y Washington para un cese al conflicto en Ucrania, el canciller Lavrov puso como condición que el reconocimiento de las regiones de Crimea, Sebastopol, la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk, Zaporiyia y Jersón como parte de la Federación Rusa.

Por otro lado, que Rusia mantenga su ofensiva militar en Ucrania contrasta con el “entendimiento” que Putin dijo que había alcanzado con Trump para el fin de la guerra.

Ucrania ha intensificado los ataques a instalaciones energéticas rusas en los últimos meses; sus drones atacaron durante la noche una importante refinería de petróleo rusa en la región central de Bashkortostán, provocando un gran incendio.

Un ataque con un avión no tripulado ucraniano también mató a dos personas en la ciudad portuaria rusa de Novorossiysk, justo al este de la península de Crimea anexada, dijo el gobernador ruso local.

Además, junto a Washington, Kiev quiere cortar los ingresos provenientes de las vitales exportaciones energéticas de Moscú para presionar aún más al Kremlin.

El portavoz presidencial ruso reconoció que la economía del país está “experimentando tensiones y problemas”, refiriéndose a la desaceleración que ha sufrido después de dos años de rápido crecimiento aún con una inflación persistente.

Por otra parte, Peskov se refirió a las afirmaciones de que Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN, de acuerdo con las denuncias hechas por Polonia y Ucrania, respaldadas por los demás miembros de la organización. El portavoz calificó las acusaciones como “histeria”, mientras que Trump dijo que los aliados deberían derribar aviones rusos si violan su territorio.

Un tratado nuclear con EE. UU. y un acuerdo de cooperación con Irán a la vez

Al mismo tiempo, Rusia firmó un acuerdo con Irán para la cooperación en la construcción de pequeñas centrales nucleares en el país de medio oriente.

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, recibió en Moscú al vicepresidente del país y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, tras lo que procedieron a firmar el documento bilateral.

Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian attend a documents signing ceremony in Moscow, Russia, 17 January 2025.

De esta forma, Rusia ratificó su disposición a cooperar con Teherán en la recuperación de sus capacidades nucleares, después de los ataques israelíes y estadounidenses de junio pasado contra instalaciones nucleares iraníes.

Sin embargo, Irán, cuya salida del acuerdo nuclear de la ONU es inminente tras el pedido de reimposición de sanciones que por parte del E3, negó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que estén buscando fabricar armas nucleares.

Así lo expresó el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante su alocución en Nueva York, asegurando que Reino Unido, Francia y Alemania actúan al “servicio” de Estados Unidos al iniciar el proceso de reinstauración automática de sanciones contra el país persa.

Presidente Donald Trump de Estados Unidos y Presidente Putin de Rusia en la Cumbre de Alaska.

Mientras tanto, esta semana, Putin pidió extender por un año el tratado de limitación de armas nucleares con EE. UU., que expiraría en febrero. De esta forma, se evidencian los acercamientos, pero también las tensiones entre Moscú y Washington, cuando el portavoz Peskov reconoce que las conversaciones con Trump han producido resultados “cercanos a cero”.