EE.UU. - Rusia: Lo que debe saber sobre el encuentro de este viernes entre Trump y Putin en Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump (d), se reúne con el presidente ruso, Vladímir Putin (i), en el primer día de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019. (Foto de la oficina de prensa del Kremlin / Handout/Anadolu Agency/Getty Images) / Anadolu

En pocas horas, dos de los hombres más poderosos del mundo estarán frente a frente. El presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladímir Putin se encontrarán en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska.

Según el Kremlin, la cumbre comenzará a las 11:30 a. m. hora local (2:30 p. m. hora de Colombia) y culminará con una conferencia de prensa conjunta. El programa incluye una conversación a solas con intérpretes, negociaciones entre delegaciones y un desayuno de trabajo. El objetivo: alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

La cita, solicitada por Putin, será la primera invitación a un presidente estadounidense para reunirse con él en territorio norteamericano desde su visita a George W. Bush en 2007.

¿Por qué Alaska?

El estado tiene profundos vínculos históricos con Rusia, que lo colonizó en el siglo XVIII. Hace más de 150 años, Moscú vendió Alaska a Washington por 7,2 millones de dólares de la época. Aún hoy, existen comunidades rusoparlantes en la región.

La elección de una base militar responde a razones de seguridad y a la logística, según La Casa Blanca, permite a Trump realizar un viaje de un solo día.

Expectativas y advertencias

En las últimas horas, Trump aseguró que cree que Putin “quiere llegar a un acuerdo de paz con Ucrania”, pero advirtió que hay un 25% de probabilidad de que la reunión no tenga éxito.

“Creo que será una buena reunión, pero la más importante será la segunda que tendremos. Nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelenski, conmigo mismo, y quizás invitemos a algunos líderes europeos… quizás no”, afirmó. Trump agregó: “He puesto fin a seis guerras en seis meses de mi gobierno”.

¿Qué está en juego?

Un eventual acuerdo de paz podría incluir compromisos territoriales: Rusia controla actualmente cerca de una quinta parte de Ucrania. Trump ha insinuado que un alto el fuego podría implicar “algunos intercambios de territorios”, aunque no precisó cuáles. Kiev ha rechazado de plano ceder parte de su territorio, y Moscú también ha negado esa posibilidad.

Si no se alcanza un acuerdo, Trump advirtió que impondrá sanciones secundarias tanto a Kiev como a los principales compradores de energía rusa, es decir, India y China.

Mientras tanto, Putin parece no mostrarse presionado por la cumbre, en la víspera de su llegada a Alaska, ordenó nuevos ataques con misiles y drones contra las regiones ucranianas de Poltava y Dnipropetrovsk.

¿Qué ofrecerá Putin a cambio de la paz?

El asesor presidencial Yuri Ushakov adelantó que ambos líderes discutirán “el enorme potencial sin explotar” de las relaciones económicas bilaterales, en especial en el comercio.

Putin viaja acompañado de dos de sus principales asesores económicos, incluido el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, quien ha liderado la estrategia rusa frente a las sanciones occidentales. Moscú ha dejado claro que la eliminación de esas sanciones es una condición clave para cualquier acuerdo de paz.