OTAN pide a Rusia frenar “escalada” en violaciones a su espacio aéreo

La OTAN advierte que Rusia tiene un “comportamiento temerario” y Polonia alerta que no es la primera vez que se registra una violación de su territorio. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La OTAN llamó a Rusia a detener la “escalada” de violaciones del espacio aéreo en su flanco oriental, después de que la alianza mantuviera conversaciones urgentes sobre la intrusión de cazas de combate sobre Estonia.

“Rusia es plenamente responsable de estas acciones, que suponen una escalada, entrañan un riesgo de error de cálculo y ponen vidas en peligro. Deben terminar”, afirmaron los 32 miembros de la alianza militar en un comunicado.

La OTAN subió el tono después de tres incursiones de drones o aviones de combate rusos en su espacio aéreo en menos de dos semanas.

Los 32 países de la alianza “utilizarán, respetando el derecho internacional, todos los medios militares y no militares que consideren necesarios para defenderse y eliminar cualquier amenaza”, añadieron tras una reunión a nivel de embajadores del Consejo del Atlántico Norte, la mayor instancia política de la Alianza.

Tres aviones de combate rusos entraron el viernes en el espacio aéreo estonio y permanecieron allí durante 12 minutos, lo que provocó las protestas de la OTAN y la Unión Europea contra una nueva “provocación” rusa. Moscú por su parte negó cualquier violación.

Esta incursión se produce después de que Polonia, también miembro de la OTAN, informara a principios de septiembre drones rusos habían violado repetidamente su espacio aéreo durante un ataque contra Ucrania. Varsovia condenó lo que calificó de “agresión”.

Listos para la defensa

El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, dejó claro a Rusia este martes que se defenderá de cualquier amenaza tras la incursión de cazas rusos en Estonia y que seguirá respondiendo en el momento y de manera oportuna.

“Nuestro compromiso con el artículo 5 es inquebrantable”, dijeron en un comunicado los embajadores aliados, tras las consultas celebradas a petición de Estonia por la incursión el 19 de septiembre de tres aviones de combate rusos MiG-31 en su espacio aéreo.

“Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y sus aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir cualquier amenaza procedente de cualquier dirección”, indicó el Consejo del Atlántico Norte.

Agregó que los aliados seguirán “respondiendo de la manera, en el momento y en el ámbito que elijamos”, e hicieron referencia al artículo 5 del Tratado de Washington, fundacional de la Alianza, sobre la defensa colectiva en caso de que uno de ellos sea atacado.