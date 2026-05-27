CIDH interviene por joven colombiano que lleva más de 50 días esperando cirugía urgente

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Breider Murcia Correa, al considerar que atraviesa una situación de “gravedad y urgencia” debido a la demora en una cirugía reconstructiva de pie y tobillo que fue ordenada desde comienzos de abril.

Según la información evaluada por la comisión, el joven colombiano sufrió un accidente el pasado 16 de marzo y desde entonces permanece hospitalizado en el Hospital Departamental María Inmaculada, a la espera de ser remitido a un centro médico especializado donde pueda recibir el procedimiento quirúrgico requerido.

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La CIDH explicó que el 2 de abril una valoración médica ordenó su traslado urgente a una institución de mayor complejidad para practicar la cirugía reconstructiva. Sin embargo, pese a las solicitudes de remisión realizadas y a una sentencia de tutela favorable, la intervención todavía no ha sido practicada.

En la resolución, el organismo advirtió que “hasta la fecha no se habría concretado el traslado a una institución en la que pudiera realizarse el procedimiento médico especializado requerido”. Además, señaló que han pasado “más de 50 días sin que conste una solución efectiva a la situación médica planteada”.

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La comisión también alertó sobre el deterioro de la condición del paciente y aseguró que existe “riesgo de amputación de su miembro inferior afectado” por la falta de acceso oportuno al tratamiento ordenado por los especialistas.

Durante el trámite de la solicitud, el Estado colombiano informó a la CIDH que activó a las entidades competentes y remitió las respuestas emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud y el Hospital Departamental María Inmaculada.

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De acuerdo con la información entregada por el Estado, se han adelantado gestiones para lograr la remisión del paciente a instituciones de mayor complejidad y dichas actuaciones continúan en curso. Asimismo, reconoció la gravedad de la condición médica de Breider Murcia Correa y la necesidad urgente de practicar la cirugía ordenada.

Tras revisar los antecedentes del caso, la CIDH concluyó que la situación cumple con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, por lo que solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud del joven colombiano.

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