Irán suspenderá cooperación nuclear con la ONU ante la inminente reimposición de sanciones

Irán suspenderá la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) si se restablecen efectivamente las sanciones de la ONU, tal como advirtió el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

El viernes, 19 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó un proyecto de resolución para el levantamiento permanente de estas sanciones, que buscan debilitar la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares.

De tal forma, este Consejo acogió el restablecimiento de las sanciones internacionales a Irán por su programa nuclear el 28 de septiembre, a petición de Francia, Reino Unido y Alemania.

“Pese a la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Agencia (de la ONU, el OIEA) y la presentación de propuestas para resolver la cuestión, las acciones de los países europeos suspenderán de facto la vía de cooperación”, afirmó el Consejo Superior de Seguridad Nacional en una declaración televisada.

Cabe señalar que este organismo, que tiene la última palabra en Irán en materia de seguridad, está dirigido por el presidente Masud Pezeshkian.

Irán, a días de abandonar el acuerdo nuclear de la ONU

Anteriormente, Irán suspendió su cooperación con el OIEA, tras la guerra de 12 días desencadenada el 13 de junio por un ataque de Israel en territorio iraní. En aquel momento, el país del medio oriente reprochó a la agencia de la ONU no haber condenado los ataques israelíes y, posteriormente, estadounidenses, que tuvieron como objetivo sus instalaciones nucleares.

No obstante, hace un par de semanas, la República Islámica aceptó reanudar su cooperación con el OIEA, tras acordar un nuevo marco.

El pacto contemplaba la elaboración de un informe por parte de Teherán sobre el estado de las instalaciones atómicas atacadas en junio por Israel y Estados Unidos, así como negociaciones posteriores para llevar a cabo inspecciones sobre el terreno; aunque los tres países europeos que activaron el mecanismo de reimposición de sanciones, conocidos como E3, consideraron insuficiente este último punto.

El grupo europeo había ofrecido previamente a Teherán extender el plazo del proceso de restauración de las medidas punitivas si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU, informando acerca del paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% y retomando la mesa de negociación con Estados Unidos.

Sin embargo, en una reunión presidida por el presidente Masud Pezeshkian, el Consejo iraní calificó de “acciones imprudentes” las medidas de los tres países europeos.

Las sanciones de la ONU contra Irán entrarán en vigor a finales de septiembre si no hay señales claras de avances diplomáticos en los próximos días, justo cuando el presidente iraní se prepara para viajar a Nueva York la próxima semana y participar en la Asamblea General de la ONU en busca de apoyos para frenar o aplazar las sanciones.