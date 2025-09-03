Canciller Lavrov condiciona la paz en Ucrania al reconocimiento de territorios anexados por Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicó este miércoles, 3 de septiembre, que para una “paz duradera” es necesario reconocer las “nuevas realidades territoriales”, que surgieron tras la anexión por parte de Moscú de cuatro regiones ucranianas y la península de Crimea.

En una entrevista dada al periódico indonesio Kompas. el canciller aseguró que “deben ser reconocidas y formalizadas, de manera legal e internacional, las nuevas realidades territoriales que surgieron después de que las regiones de Crimea, Sebastopol, la república popular de Donetsk, la república popular de Lugansk, Zaporiyia y Jersón se unieran a la Federación Rusa como resultado de unos referendos celebrados allí”.

También afirmó que la paz es imposible sin la eliminación de las “causas originales” del conflicto en Ucrania, que incluyen la aproximación de la OTAN a las fronteras de Rusia y los intentos de “arrastrar a este agresivo bloque militar” a Ucrania.

De acuerdo con la fuente diplomática rusa, debe garantizarse el estatus “neutral, no alineado y no nuclear” de Ucrania. Estas condiciones estarían detalladas en la declaración de independencia de Ucrania de 1990, sobre la cual Rusia, al igual que la comunidad internacional, reconoció al Estado ucraniano.

No obstante, pese a que Rusia rechaza la adhesión de Ucrania a la OTAN, no se opondría a su ingreso a la Unión Europea, siguiendo algunas declaraciones hechas por el presidente Vladímir Putin en las últimas semanas.

La entrevista con Lavrov también fue publicada en la web de la Cancillería rusa. En ella, el ministro, quien se encuentra en Pekín, donde hace parte de la delegación rusa que participa en festejos del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, abogó por un nuevo sistema de garantías de seguridad para Rusia y Ucrania, que haga “parte integral de la arquitectura continental de seguridad igualitaria e indivisible en Eurasia”.

Por otro lado, pidió que se mantengan bajo vigilancia los territorios que están bajo el control de Kiev, donde “se vive una estricta prohibición de todo lo relacionado con Rusia”, lo que incluye el idioma, la cultura y las tradiciones de este país.

Pero más allá de esta acusación del ministro Lavrov, Putin señaló que si su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, “está preparado, que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar”, en relación con los diálogos para acabar con el conflicto en Ucrania

Rusia espera respaldo internacional en su diálogo con Estados Unidos sobre Ucrania

El ministro de Exteriores ruso también subrayó que esperan recibir manifestaciones de apoyo de sus aliados en el Sur Global y el Oriente a la conversaciones que sostiene con Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania.

Dijo que acogen con satisfacción las iniciativas constructivas, como el Grupo de Amigos de la Paz en Ucrania, formado por iniciativa de China y Brasil en Nueva York, u otras propuestas hechas por Indonesia y algunos países africanos.

Al respecto de las conversaciones con el gobierno de Donald Trump, Lavrov indicó que se han celebrado conversaciones “muy útiles” y “sustanciales” a lo largo del último mes, refiriéndose puntualmente al encuentro con su homólogo ruso en Alaska el 15 de agosto.

Sin embargo, Putin afirmó en las últimas horas que, si bien ve “cierta luz al final del túnel” en Ucrania gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, en caso de que las negociaciones no prosperen, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos “por medios militares”.