Putin: llegamos a un entendimiento con Trump para acabar la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo durante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que existen lineamientos firmes para acabar la guerra, pero no fue directo en decir si había un acuerdo como tal o no.

Putin detalló que este entendimiento se logró luego del encuentro con Donald Trump luego del encuentro en Alaska.

El mandatario ruso reconoció los esfuerzos de otras naciones como Turquía para mediar sobre el conflicto, señalando que hay contribuciones clave como estas que permitirán acabar la guerra en Ucrania.

Tras esta declaración, el primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó que el establecimiento de la paz en Ucrania es un “ruego de toda la humanidad”.

“Saludamos los recientes esfuerzos para lograr la paz y confiamos en que todas las partes tendrán una postura constructiva al respecto”, dijo Modi, al referirse a la guerra de Ucrania, según las imágenes de la reunión emitidas por la televisión estatal rusa.

Insistió en que “es necesario buscar vías para poner fin cuanto antes al conflicto y establecer la paz”.

“Este es, precisamente, el ruego de toda la humanidad”, resumió el jefe del Gobierno indio, que añadió que la India y Rusia intercambian periódicamente opiniones sobre el conflicto en Ucrania.

Al mismo tiempo, subrayó que incluso en las más difíciles circunstancias la India y Rusia “siempre avanzaron hombro con hombro”.

“Nuestra estrecha cooperación es importante no solo para los pueblos de nuestros países, sino también para garantizar la paz global, la estabilidad y el bienestar”, dijo Modi, que añadió que en la India esperan con impaciencia a Putin para la 23ª cumbre bilateral que tendrá lugar en diciembre próximo.