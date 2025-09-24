La estrategia tipo “matrioshka” del alcalde Tunja, para evitar imputación de la fiscalía

Este miércoles 24 de septiembre a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Tunja está programada la diligencia en la que la fiscalía le imputará al alcalde, Mikhail Krasnov.

Tunja

Para las 9 de la mañana está programada por cuarta vez la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde, Mikhail Krasnov por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

Desde el mes de mayo, cuando se conocieron las denuncias por supuestos favorecimientos a un abogado que retiró la demanda de nulidad electoral y recibió un contrato para trabajar en la empresa Ecovivienda durante algo más de once meses, el mandatario de los tunjanos ha estado sacando todo tipo de excusas para no presentarse ante las autoridades que lo investigan a él, al abogado, Juan Sebastián Ramírez García, al exgerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, a la exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza y también a su secretaria de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán.

Con esta, ya son cuatro las veces que han fijado las autoridades la fecha para la audiencia, pero no ha sido posible.

La juez del caso recordó que la diligencia ya se había aplazado el 28 de julio, por solicitud de la defensa del procesado, Mikhail Krasnov.

“Para poner en contexto a la audiencia, este juzgado ha revisado el expediente electrónico que se tiene en audiencia celebrada el 28 de julio del año 2025. Se intentó realizar esta misma audiencia donde el indiciado designó como defensor de confianza al doctor Gonzalo Ramos Rojas. Posteriormente a esta designación y el aplazamiento que se hizo se fijó la nueva fecha del día de hoy 6 de agosto del año 2025”.

Ese mismo día, 6 de agosto, el alcalde Mikhail Krasnov pidió que se aplazara la audiencia y le asignaran un traductor ruso.

“Reitero a ustedes la necesidad de que se me conceda un tiempo prudente y suficiente para encontrar un abogado de confianza, pues en este momento tengo posibilidades económicas de costear los honorarios de alguien que trabaje para mí, estudie el caso y puede determinar una metodología de defensa y recopilar pruebas a mi favor, así como en mi contra lo ha podido hacer la Fiscalía”.

El nuevo abogado del alcalde, Efraín Oswaldo Latorre Burbano el pasado 9 de septiembre se presentó, pero para pedir que de nuevo se aplazara la audiencia porque, el alcalde se había enfermado y estaba en una clínica, fuera de Tunja.

“Me permito informar que la inasistencia del señor, Mikhail Krasnov se debe a que se encuentra en estos momentos hospitalizado. Se encuentra en el servicio de urgencias. Tienen un cuadro clínico de dolor torácico, sin embargo, pues se espera su evolución. En estos momentos está en la Clínica de Universidad de la Sabana. Fue debidamente ingresado, hospitalizado y en ese sentido, su señoría extiendo y manifestó que esa es la razón por la cual el señor Krasnov, no puede comparecer a la audiencia el día de hoy”.

El fiscal del caso, quien ya ha denunciado las maniobras del alcalde, Mikhail Krasnov advirtió que ya son tres los aplazamientos solicitados por el mandatario de los tunjanos.

“Respecto de las peticiones de aplazamiento, señor juez, yo sí quiero dejar constancia porque esta ya es la tercera vez que se programa la audiencia en contra de Mikhail Krasnov, se citó a una primera audiencia el 28 de julio, la cual fue aplazada por el doctor Gonzalo Ramos, abogado con el fin de realizar unas búsquedas selectivas en base a datos, que no tuvieron éxito, toda vez que él estaba solicitando información de sus mismos representados, es decir, no requería control, sin embargo, lo hizo por otras causas, se le negó y después renunció al poder el 6 de agosto. En la nueva fecha ya se presentó el señor Mikhail Krasnov comprometiéndose con tiempo a informar de la contratación de un abogado de confianza”.

Recordó el fiscal que el alcalde pidió más tiempo para contratar un abogado de confianza que conociera las denuncias en su contra, pero desde mayo se le había entregado esa información.

“Quiero dejar constancia de acuerdo con la solicitud que él hizo, en ese momento, el 6 de agosto, el señor Mikhail Krasnov que desde el mes de mayo le habían sido remitidas las denuncias de los procesos a su abogado en esa época, Diego Fernando Ochoa”.

La nueva citación para el 24 de septiembre

Para este miércoles 24 de septiembre a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Tunja está programada la diligencia en la que la fiscalía le imputará al alcalde, Mikhail Krasnov los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, sin embargo, se conoció que, como es costumbre, el alcalde quiere evitar a toda costa que se haga la audiencia.

Hace unos días recusó a los jueces de control de garantías encargados de la diligencia, un juez de Motavita la negó por infundada y ahora recusó a todos los jueces que operan en Tunja.

Se espera que en la audiencia se resuelva esa nueva recusación y se le acaben las muñecas rusas al alcalde, Mikhail Krasnov.